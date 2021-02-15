В Бурятии ОНФ призвал жителей республики фотографировать мусор

В республике резко обострился мусорный «кризис» из-за долгов регионального оператора перед подрядчиками
Общероссийский народный фронт включился в решение мусорного «кризиса» в Бурятии. Для объективной оценки ситуации с оборотом ТКО в регионе ОНФ просит всех неравнодушных граждан на условиях анонимности сообщить о ситуации с вывозом мусора в их населенном пункте.
Для этого достаточно прислать на электронную почту 03region@onf.ru два-три фото контейнерных площадок с разных ракурсов, а также указать дату фотографии и местонахождение площадки (район, населенный пункт, улица, локация, ориентир и т.п.) По всем вопросам можно обращаться по тел. 8 (3012) 21-24-52
«В ОНФ поступила информация, что из-за большой задолженности регоператора «ЭкоАльянс» перед перевозчиками ТКО в ближайшее время в районах республики может произойти мусорный коллапс, т.е. все контейнерные площадки будут переполнены мусором, вывозить который будет некому», - сообщили в республиканском исполкоме ОНФ.
О ситуации в отрасли «Номер один» подробно рассказывал в публикации «Мусорный оператор Бурятии не может выбраться из финансовой ямы». Среди причин кризиса называют низкий тариф и проблемы с клиентской базой. А в последние дни резко обострилась проблема с задолженностями «мусорного» оператора перед подрядчиками, вывозящими мусор из жилмассивов.
Фото: ОНФ
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