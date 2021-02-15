«ЭкоАльянс» принес извинения жителям Бурятии за мусор

Компания обещает в ближайшее время наладить вывоз ТКО в соответствии с прежними графиками



В ближайшее время компания «ЭкоАльянс» наладит вывоз ТКО в соответствии с прежними графиками. Такое обещание дал сегодня на планерном совещании у главы Бурятии руководитель регионального мусорного оператора Дмитрий Дружинин, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Уважаемые жители республики, От имени регионального оператора я приношу извинения за возникшие временные трудности в транспортировании отходов в районах. Сейчас в населенных пунктах, где остановили свою деятельность подрядные организации, вывоз ТКО осуществляют наши работники, отправленные специально из Улан-Удэ. Им необходимо объезжать тысячи дворов и контейнерных площадок, логистика для них новая, незнакомы маршруты и населенные пункты. В связи с этим в последние дни, конечно, возникли проблемы с вывозом. Прошу вас отнестись с пониманием. В ближайшее время мы наладим вывоз ТКО в соответствии с прежними графиками», - заявил Дмитрий Дружинин.



Он пояснил, что в феврале 2021 года три оператора по транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО), подрядные организации ООО «Экоальянс», приостановили деятельность по оказанию услуг потребителям в Селенгинском, Мухоршибирском, Бичурском, Кяхтинском, Кабанском районах, а также в Центральной экологической зоне Байкала в Прибайкальском и Баргузинском районах (остальная часть Баргузинского и Прибайкальского районов работает в штатном режиме).



Региональный оператор предпринял все необходимые действия для стабилизации ситуации. Сейчас ведется подбор новых подрядчиков для обеспечения бесперебойного вывоза твердых коммунальных отходов. В день приостановления деятельности подрядчиков весь специализированный автотранспорт «ЭкоАльянса» и сотрудники были отправлены в районы. Их нагрузку по Улан-Удэ взяли на себя оставшиеся операторы по транспортированию ТКО.



«По информации компаний, остановивших свою деятельность, они сделали это из-за существующей задолженности регионального оператора за их услуги. «ЭкоАльянс» не отказывается от этой задолженности, но мы хотим подчеркнуть, что проблема возникла не сейчас, не одномоментно. Она образовалась с самого начала деятельности регионального оператора и связана с низкой платежеспособностью потребителей. На наш взгляд, причиной остановки операторов по транспортированию ТКО стали не только долги, но и повышение требований к качеству их услуг со стороны «ЭкоАльянса». Это основная задача, которую ставит сейчас перед перевозчиками регоператор, - отметил Дружинин. - Финансовые взаимоотношения юридических лиц никак не должны отражаться на качестве обслуживания населения, и вывоз мусора не должен прекращаться. Согласно договорам, подрядные организации не имеют права останавливать свою работу, услуга населению должна оказываться в полном объеме и надлежащего качества».



Алексей Цыденов поручил всем главам муниципальных образований определить в каждом населенном пункте ответственного за контроль за вывозом твердых коммунальных отходов. «Ответственный должен быть на обратной связи с «ЭкоАльянсом» и сообщать: убирают у них мусор или не убирают, вывозят или не вывозят, своевременно или нет. Нам нужна обратная связь из районов, чтобы видеть, что на местах происходит. А «ЭкоАльянс» прошу организовать автоматизированный прием информации, чтобы была прямая связь с жителями», - заявил глава Бурятии.



Дмитрий Дружинин отметил, что для взаимодействия с районами региональный оператор готов выделить квалифицированных сотрудников для своевременного пояснения по возникающим вопросам.



Комитету цифрового развития поручено в системе «Электронный паспорт муниципального образования» совместно с ООО «ЭкоАльянс» разработать форму для каждого населенного пункта, которую можно будет заполнять с установленной периодичностью, например, раз в неделю.



Фото: egov-buryatia.ru

