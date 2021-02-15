Житель Бурятии убил родную бабушку и ее сестру

Пьяный молодой мужчина убивал пожилых родственниц поленом и добивал ножом



В Бурятии накануне в одном из домов села Нижний Торей обнаружены тела двух местных жительниц, 59 и 67 лет с колото-резаными ранениями груди, спины, живота и повреждениями головы. По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний внук убитых, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). В ходе проведенного допроса задержанный дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. Сейчас его показания проверяются на месте преступления, после чего будет решаться вопрос о предъявлении ему обвинения и о заключении под стражу.



По данным следствия, подозреваемый молодой человек проживал в селе Нижний Торей вместе с бабушкой. На протяжении последнего месяца ежедневно он употреблял спиртные напитки, что вынудило пожилую женщину оставить дом и уйти жить к своей сестре.



Однако 13 февраля вечером пьяный внук решил навестить бабушку. При встрече они поссорились. Молодой человек схватил полено и с силой нанес им несколько ударов своей жертве по голове и конечностям, а после добил ее ножом.



В это время в комнату зашла сестра потерпевшей. Молодой человек также при помощи ножа и полена расправился со второй бабушкой, после чего выбежал на улицу и скрылся с места происшествия.



Следующим утром навестить хозяйку дома и поздравить ее с днем рождения пришел племянник, который обнаружил тела потерпевших и позвонил в отдел полиции.



Ведется следствие.



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