В Улан-Удэ задержаны воры из Тувы

Они похитили платежный терминал из магазина и обокрали прохожую
В Улан-Удэ в полицию Октябрьского района в конце ноября прошлого года поступило заявление о краже платежного терминала из продуктового магазина по улице Бабушкина. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками угрозыска задержаны двое уроженцев Тувы в возрасте 19 и 21 лет, сообщили в МВД по Бурятии.
В ходе следствия установлена причастность злоумышленников к другим преступлениям в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Так, ночью 24 ноября молодые люди находясь на улице Гагарина увидели, что проходящая мимо девушка оступилась и упала. Они подошли к ней и помогли встать. Один из злоумышленников похитил выпавший у девушки сотовый телефон стоимостью 40 тысяч рублей, а второй вынул из телефона сим-карту и поставил ее в свой гаджет. Сотовый телефон молодые люди сбыли за три тысячи рублей.
Позже они приобрели продукты питания и алкоголь, рассчитавшись с помощью услуги «мобильный банк» сим-карты похищенного телефона. После чего молодые люди арендовали квартиру в Октябрьском районе и стали пьянствовать.
В ходе распития спиртного они запланировали совершить еще одно преступление. Вызвав грузовое такси и представившись мастерами по наладке оборудования, они попросили водителя проехать, чтобы забрать из магазина неисправный терминал на ремонт. Подъехав к магазину, злоумышленники зашли в тамбур, отключили терминал, погрузили его на транспортное средство и скрылись.
Похищенное они перевезли в частный сектор, где с помощью топора взломали его и похитили находящиеся в терминале две тысячи рублей. Ущерб составил 22 тысячи рублей.
Возбуждены три уголовных дела. Следствие продолжается.
Отметим, злоумышленники ранее не судимы. Младший из них учится на четверном курсе одного из учебных заведений Улан-Удэ, старший – нигде не учится, официально не трудоустроен.
Фото и видео: МВД по Бурятии
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