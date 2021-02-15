В Улан-Удэ задержаны воры из Тувы

Они похитили платежный терминал из магазина и обокрали прохожую





В ходе распития спиртного они запланировали совершить еще одно преступление. Вызвав грузовое такси и представившись мастерами по наладке оборудования, они попросили водителя проехать, чтобы забрать из магазина неисправный терминал на ремонт. Подъехав к магазину, злоумышленники зашли в тамбур, отключили терминал, погрузили его на транспортное средство и скрылись.











В Улан-Удэ в полицию Октябрьского района в конце ноября прошлого года поступило заявление о краже платежного терминала из продуктового магазина по улице Бабушкина. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками угрозыска задержаны двое уроженцев Тувы в возрасте 19 и 21 лет, сообщили в МВД по Бурятии.В ходе следствия установлена причастность злоумышленников к другим преступлениям в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Так, ночью 24 ноября молодые люди находясь на улице Гагарина увидели, что проходящая мимо девушка оступилась и упала. Они подошли к ней и помогли встать. Один из злоумышленников похитил выпавший у девушки сотовый телефон стоимостью 40 тысяч рублей, а второй вынул из телефона сим-карту и поставил ее в свой гаджет. Сотовый телефон молодые люди сбыли за три тысячи рублей.Позже они приобрели продукты питания и алкоголь, рассчитавшись с помощью услуги «мобильный банк» сим-карты похищенного телефона. После чего молодые люди арендовали квартиру в Октябрьском районе и стали пьянствовать.Похищенное они перевезли в частный сектор, где с помощью топора взломали его и похитили находящиеся в терминале две тысячи рублей. Ущерб составил 22 тысячи рублей.Возбуждены три уголовных дела. Следствие продолжается.Отметим, злоумышленники ранее не судимы. Младший из них учится на четверном курсе одного из учебных заведений Улан-Удэ, старший – нигде не учится, официально не трудоустроен.Фото и видео: МВД по Бурятии