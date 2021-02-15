В Бурятию прилетит министр спорта России

- В министерстве спорта Российской Федерации в наградном отделе получил удостоверения и значки мастеров спорта аж на 17 человек. Из них, конечно, стрельба из лука – лидер, и что приятно удивило, художественная гимнастика. В рамках визита Олега Васильевича Матыцина в середине февраля многие эти удостоверения получат из рук министра спорта Российской Федерации, - поделился Вячеслав Дамдинцурунов.
Это первый визит Матицына в Бурятию. В 2019 году республику навестил прежний министр спорта Павел Колобков.
В Улан-Удэ федеральный чиновник осмотрит спортивные объекты, которые примут крупные старты - чемпионаты России по женской и вольной борьбе. Также Матицын примет участие в торжественном открытии лукодрома.
Фото: Минспорт РФ
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