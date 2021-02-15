Товарооборот Бурятии со странами ЕАЭС в 2020 году снизился на 60%

Экспорт сократился почти на 70%, импорт - на 44%



Более чем на 60% снизились показатели взаимной торговли Бурятии со странами ЕАЭС по сравнению с 2019 годом, составив 15,8 миллиона долларов, сообщили в Бурятской таможне. Экспортный оборот уменьшился почти на 70%, составив чуть более 10 миллионов долларов, импорт уменьшился на 44% до 5,8 миллиона долларов.



В 2020 году торговлю с Казахстаном, Белоруссией, Арменией и Киргизией вели 46 участников внешнеэкономической деятельности из Бурятии, количество которых по сравнению с 2019 годом сократилось на четыре. Наибольшая доля взаимной торговли со странами ЕАЭС, как и в предыдущие годы, приходится на Казахстан. В 2020 году в эту республику из Бурятии вывозили живых животных, бумагу и картон. Из Казахстана ввозили воздухонагреватели, аккумуляторы, фрукты, овощи, кондитерские изделия.



На втором месте традиционно находится Беларусь, куда экспортировались бумага и картон, части локомотивного состава. Импорт был представлен молочной продукцией, косметическими средствами, средствами гигиены, фруктовыми пюре для детского питания.



С Арменией осуществлялись только экспортные поставки, представленные электрическими машинами, оборудованием и удобрениями. А с Киргизией, напротив, только импортные (одежда, фрукты). По сравнению с 2019 годом товарооборот с Арменией увеличился в два раза, а с Киргизией - уменьшился на 21%.



ЕАЭС - международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов. Государства-члены ЕАЭС: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия. Государства-наблюдатели ЕАЭС: Молдавия, Узбекистан, Куба.



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