Жители Бурятии обсуждают, стоит ли школьнице делать аборт



Девушка забеременела от одноклассника, но тот уже пошел в отказ



40-летняя жительница Бурятии в сообществе «Аноним 03» выставила на обсуждение пост, в котором рассказала о беременности своей 17-летней дочери. Женщину волнует вопрос, стоит ли школьнице делать аборт.



– Никогда не думала, что такая ситуация коснётся моей семьи. Моя дочь учится в 11-м классе. Встречалась с одноклассником год. Пару дней назад призналась, что беременна от него, и он в отказ идет. Да я и сама понимаю, какой ребенок в 17 лет? Его родители тоже не особо обрадовались такой новости. Честно говоря, мне тоже такая новость не понравилась. Так рано бабушкой становиться? Мне всего 40 лет. И дочке всего 17 лет. Я спросила, уверена ли она, что хочет сохранить беременность? И кто будет содержать? Я работаю, но зарплата не особо большая, да и у меня еще есть второй ребёнок. Дочь сомневается, надо ли рожать. Да и я тоже. Подскажите, что делать. Послушаю ваши мнения, – написала женщина в сообществе.



Мнения жителей Бурятии по этому поводу разделились. Некоторые пользователи считают, что девушке не стоит бояться обратиться в медучреждение для прерывания нежелательной беременности:



– Если срок маленький, то сделать аборт. Ничего страшного или ужасного в этом нет. И провести хорошую беседу на тему контрацепции, научить пить таблетки и давать презервативы для защиты.



– Конечно делать аборт, если есть хоть малейшие сомнения. К тому же «отец» такой же ребенок + не признает отцовство. Жить-то когда? Родит в 17 и что потом, после школы - сразу работать?.



- Думаю, вы как мама сейчас должны расставить приоритеты: 17 лет родит и что дальше? Конкретно, что дальше???? Учиться будет? Сомневаюсь. Скорее пойдёт работать посудницей или др. Найдёт богатого принца, что будет ее и ребёнка обеспечивать? Скорее нет. В общем, все тупо повиснет на вашу шею. Сомневаюсь, что она в 17 лет будет после сидеть дома. Начнутся подружки, друзья, дискотеки. Ведь это молодость.



Другие комментаторы, напротив, предостерегают юную беременную от аборта в связи с возможными проблемами со здоровьем в будущем:



– А если после аборта в дальнейшем она не сможет больше забеременеть или родить, кого она в первую очередь будет винить? Вряд ли саму себя, всегда крайние найдутся… Подумайте 100 раз, взвесьте все за и против.



- Даже не думайте об аборте! В какой сложной ситуации бы не находились, ребёнок - это радость. Удивляться чудесам ещё будете. Не губите дочке жизнь, ради чего ещё живём? Любви вам и мудрости в принятии решения! Вы справитесь!



Нашлись и те, кто считает – школьница сама должна сделать выбор:



– Тут решать только дочери, так как если скажите «делай аборт», не дай бог потом детей не будет, вы останетесь виноваты. А скажите «рожай», она вас потом винить будет, что она не нагулялась из-за того, что вы заставили родить. Пусть сама решает, это ее жизнь. Просто помогите ей пережить этот этап ее жизни. Дайте ей поддержку, что бы она не выбрала. Сядьте, поговорите с ней, объясните все плюсы и минусы. А решает пусть сама.



- Решать ей нужно самой, а вам поддержать её нужно в любом случае.



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