В Улан-Удэ появились пять Боярских слобод

Такие названия дали новым улицам в микрорайоне Забайкальский



«Будьте здравы, бояре!». Наверное, именно так поприветствовал бы жителей пяти улиц поселка Забайкальский в Улан-Удэ царь Иван Грозный, окажись он благодаря стараниям незабвенного Шурика из комедии Леонида Гайдая в столице Бурятии.



Во всяком случае, именно здесь, в Октябрьском районе города, появилось сразу пять новых улиц и один переулок, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ. Переулок в микрорайоне Таежный назвали без особой фантазии Верхним. А вот улицам повезло: теперь в Забайкальском имеются: улица Боярская слобода, а также - 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Боярская слобода.



Сведения о новых улицах внесли в государственный адресный реестр. Названия улицам могут дать сами жители микрорайонов города. Для этого необходимо обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ с заявлением о присвоении улицы наименования, пояснили в мэрии.



Кстати, всего в прошлом году присвоены названия 14 улицам Улан-Удэ. Среди них очень по-честному назвали жители свою улицу Мангальная в ДНТ «Дорожник», явно слегка прихвастнули жители микрорайона Светлый с улицей Мастеров (не все же подряд, ей богу!), а гордые обитатели кусочка Верхней Березовки теперь живут на улице Доблести.



Есть среди новых имен родовые географические привязки – в ДНТ Северный появились первый и второй Хонгодорские проезды, все ясно с улицей Юго-Западная в 127-м микрорайоне. В 18-м квартале и в микрорайоне Светлый люди пожелали увековечить имена выдающихся земляков: проезд Дамдина Фролова и улица Намдыка Цыбенова. Впрочем, в этом же микрорайоне население оказалось еще и очень лиричным. Среди новых улиц - Родная, Дорогая, Милая, Нежная и Ласковая.



Что тут скажешь, народное творчество критиковать у нас не принято, мэрии города «душить» инициативу снизу тоже не к лицу. И, тем не менее, вопросы есть. Трудно даже представить, как будет звучать криминальная хроника о драке на улице Нежной или коммунальная сводка об агрессивных домашних собаках в Боярской слободе или в третьей Боярской слободе не дай Бог, кто боярыню обидит.



Может нам, дорогие земляки, «вельми пониже, иже паки херувимы», как говаривал все в той же комедии режиссер Якин (Михаил Пуговкин). Околесицу, конечно, нес полную с испуга прелюбодей несчастный. Но царю угодил и к нашему случаю явно подходит. А нам бы узнать, как пройти на Мангальную? Хорошо звучит, уютно и по-домашнему…



Фото: ulan-ude-info.ru

