В Бурятии оштрафовали водителя маршрутки, обматерившего пассажирку

За грубую брань в адрес женщины ему пришлось заплатить 3 тысячи рублей







Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению жительницы Прибайкальского района по факту оскорбления со стороны водителя маршрутного автобуса.

«Установлено, что водитель в присутствии пассажиров оскорбил женщину грубой нецензурной бранью. В связи с этим прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление)», - сообщили в надзорном ведомстве.Мировым судьей нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.Фото: «Номер один»