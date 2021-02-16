Скандал вокруг нападения браконьеров на инспектора Байкальского заповедника дошел до Москвы

Центр поддержки заповедного дела готовит обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет России
«Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» минприроды России подготовит обращения в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет Российской Федерации с целью привлечения внимания профильных ведомств к ситуации, сложившейся в Бурятии вокруг нападения на госинспекторов Байкальского заповедника, сообщила пресс-служба ведомства.
Напомним, в октябре 2020 года государственные инспекторы Байкальского заповедника обнаружили на территории федерального заказника «Алтачейский» группу браконьеров, ведущих незаконную охоту методом «лучения» (ослепления животного ярким светом с последующим отстрелом оцепеневшего зверя).
Действуя в рамках природоохранного законодательства и своих полномочий, инспекторы представились и потребовали нарушителей выйти из автомобиля. Браконьеры не выполнили требование и попытались скрыться с места преступления, направив машину на участкового государственного инспектора Сергея Красикова. Благодаря хорошей реакции и высокой профессиональной подготовке, сотрудник заповедника смог уйти от прямого удара, резко отскочив в сторону. Автомобиль задел его по касательной, нанеся вред здоровью (перелом руки, сотрясение мозга и пр.). Это потребовало длительного медицинского вмешательства.
Участковый государственный инспектор по радиосвязи предупредил остальных участников опергруппы о том, что нарушители пытаются скрыться, благодаря чему автомобиль вскоре удалось догнать. В ходе погони браконьеры спешно покидали движущуюся машину и пытались скрыться в лесу. Государственным инспекторам удалось задержать пятерых нарушителей природоохранного режима, включая водителя. Один браконьер предположительно скрылся. В задержанном автомобиле были обнаружены туши двух незаконно добытых косуль, изъято оружие. Ущерб природным комплексам заказника оценивается в 80 тысяч рублей.
По факту незаконной добычи животных возбуждено уголовное дело, следствие ведет межрайонный следственный комитет. Однако и в межрайонном следственном комитете, и в районной прокуратуре Байкальскому заповеднику было отказано в возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении участкового государственного инспектора в области охраны окружающей среды на ООПТ федерального значения.
Дирекцией Байкальского заповедника подготовлено обращение в прокуратуру Бурятии с целью добиться строгого исполнения требований уголовно-процессуального законодательства и справедливости в отношении пострадавшего на службе государственного инспектора. Плюс к этому скандал выходит на федеральный уровень.
К слову, имена задержанных браконьеров и их должности до сих пор не называются.
Фото: pixabay.com
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