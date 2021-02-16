В Улан-Удэ ресторан и магазин безуспешно оспаривали «ковидные» штрафы

Верховный суд Бурятии отказал бизнесменам, встав на сторону Роспотребнадзора



«Ковидные» споры – последнее дело. Бизнесмены Бурятии, попавшиеся с нарушениями мер профилактики коронавируса, доказывают это, пытаясь оспорить решения районных судов о вынесении штрафов в Верховном суде республики.



Так, ООО «Мэргэн», работающее в ресторане «Мэргэн» (ул. Борсоева, 19), . оспаривало решение районного суда о назначении административного штрафа в 100 тысяч рублей за проведение банкета в период действия ограничительных мероприятий в республике. Решением Верховного суда жалоба оставлена без удовлетворения, постановление районного суда – без изменения.



Верховным судом Бурятии рассмотрена и жалоба ООО «Эффект», осуществляющего деятельность в магазине «Находка» по улице Балтахинова, на решение районного суда о назначении штрафа 100 тысяч рублей за невыполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику COVID-19. В удовлетворении жалобы отказано, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Фото: egov-buryatia.ru





