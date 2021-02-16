16.02.2021
В Улан-Удэ ресторан и магазин безуспешно оспаривали «ковидные» штрафы

В Улан-Удэ ресторан и магазин безуспешно оспаривали «ковидные» штрафы

Верховный суд Бурятии отказал бизнесменам, встав на сторону Роспотребнадзора

«Ковидные» споры – последнее дело. Бизнесмены Бурятии, попавшиеся с нарушениями мер профилактики коронавируса, доказывают это, пытаясь оспорить решения районных судов о вынесении штрафов в Верховном суде республики.

Так, ООО «Мэргэн», работающее в ресторане «Мэргэн» (ул. Борсоева, 19), . оспаривало решение районного суда о назначении   административного штрафа в  100 тысяч рублей за проведение банкета в период действия ограничительных мероприятий в республике. Решением Верховного суда жалоба оставлена без удовлетворения, постановление районного суда – без изменения.

Верховным судом Бурятии рассмотрена и жалоба ООО «Эффект», осуществляющего деятельность в магазине «Находка» по улице Балтахинова, на решение районного суда о назначении штрафа 100 тысяч рублей за невыполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику COVID-19.    В удовлетворении жалобы   отказано, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Фото:  egov-buryatia.ru


коронавирус штрафы суды
^