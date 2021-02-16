В Бурятии ежесуточный прирост случаев заражения COVID-19 опустился до 100

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 32 498



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 32 498. Это на 100 случаев больше, чем было в понедельник, 54% (17 173) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 693 человека , двое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 100 новых случаев коронавируса: 77 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 1 541 человек.



В стационарах получает лечение от коронавируса 791 пациент с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 548. В отделениях реанимации находится 74 пациента (из них старше 65 лет – 51), на ИВЛ 28 пациентов (из них старше 65 – 17), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 17.



Амбулаторное лечение проходят 1 059 пациентов с COVID-19, наблюдается 234 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 29 955 (+81) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1 346 коек, занято – 791, свободно – 555 коек. Занятость коечного фонда составляет 58,8%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 928 человек, с нарастающим итогом – 820 337 человек.





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