Житель Бурятии добровольно сдал ружье, найденное при уборке дома

Оружие принадлежало его покойному отцу





Житель Хоринского района добровольно сдал в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Бурятии гладкоствольное ружье 1964 года выпуска. Он рассказал, что нашел оружие при уборке дома отца, который умер 13 лет назад. Мужчина вспомнил, что отец раньше охотился и ружье ИЖ-18 16 калибра приобрел в оружейном магазине.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Назначена экспертиза, по окончании которой будет принято решение о выплате гражданину вознаграждения в размере нескольких тысяч рублей», сообщили в пресс-службе Росгвардии.В ведомстве напомнили, что в случае добровольной сдачи оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной и административной ответственности. Кроме того, за добровольно сданное оружие и боеприпасы полагается денежное вознаграждение.Фото: Росгвардия Бурятии