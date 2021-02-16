В Улан-Удэ уложили более 1 000 полицейских

Никакого криминала – счет шел на квадратные метры искусственных неровностей



В Улан-Удэ для повышения безопасности движения на дорогах города за прошедший год установлено более чем 1000 квадратных метров искусственных дорожных неровностей и около 2,5 тысячи дорожных знаков, нанесено около 38 тысяч квадратных метров дорожной разметки, сообщили в администрации столицы Бурятии.



Разметку из термопластика нанесли на пешеходных переходах, стоп-линиях и осевых линиях дорог в оживленных местах города. На «тихих» дорогах нанесена разметка дорожной краской.



«Термопластиковая разметка обладает шумовым эффектом и светотехническим свойством. Также термопластик зарекомендовал себя как более износостойкий, чем дорожная краска. Гарантийный срок эксплуатации у разметки из краски составляет не менее трех месяцев, а у дорожной разметки из термопластика - не менее полугода, - рассказал начальник управления дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Павел Малых.



Кроме того, в прошлом году в Улан-Удэ отремонтировали семь остановок для общественного транспорта. В ходе ремонта дорожники полностью заменили старый слой асфальта остановочных карманов. На ремонт всех остановок было выделено без малого 1,5 миллиона рублей.



Обновили остановку «Плодово-ягодная станция» в направлении движения от улицы Блинова к ул. Н. Петрова, «Площадь Комсомольская» по проспекту 50-летия Октября, остановку на улице Туполева,19, по ул. Магистральная, остановку «Мунгонова», остановку по ул. Комсомольская «Городской шахматный клуб» и ДК «Савва» в микрорайоне Мясокомбината.



«До этого остановочные карманы не соответствовали требованию ГОСТ. Проведенные работы позволили привести их в нормативное соответствие», - отметил Павел Малых.



В прошлом году проводился и ямочный ремонт - дорожники заделали 18,5 тысячи квадратных метров ям и выбоин.



«Работы проводились на участках дорог, по которым не проводился плановый ремонт по нацпроекту и которые не находятся на послеремонтных гарантиях. На всех других дорогах, имеющих асфальтобетонное покрытие, где были дефекты, ямочный ремонт проводился. Дефектами считаются ямы и выбоины размером больше 0,5 квадратных метра», - пояснил Павел Малых.



Фото: ulan-ude-info.ru

