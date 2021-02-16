В Бурятии новорожденная девочка со сложным диагнозом получила первый укол

Препарат «Спинраза» доставили авиарейсом из Санкт-Петербурга
13 февраля новорожденной девочке Адисе с тяжелым диагнозом спинально-мышечная атрофия поставили первый укол препарата «Спинраза». Лекарство доставлено авиарейсом из Санкт-Петербурга, получено ГП «БурятФармация» и отправлено в ДРКБ. Как только фармацевт получила его на руки, прибыла лечащий врач – заведующая неврологическим отделением Марина Лапердина. Адису осмотрели, а затем анестезиолог-реаниматолог Марина Салимова провела девочке люмбальную пункцию и ввела «Спинразу». Как сообщили в ДРКБ, операция прошла успешно, малышка перенесла ее без каких-либо побочных эффектов.
Как уточнили в больнице, средства на приобретение 3 флаконов препарата (стоимость каждого – более 6 миллионов рублей) выделены правительством Бурятии. Сейчас Адиса находится в неврологическом отделении ДРКБ с бабушкой. «Спинраза» будет введена по схеме через 14 после первой инъекции, затем – через 28 дней. Далее нужно повторить процедуру через 62 дня, а затем – 1 раз в 4 месяца.
Напомним, у двухмесячной Адисы редкое генетическое заболевание – «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Болезнь постепенно отнимает возможность двигаться, глотать и дышать, при этом, интеллект полностью сохраняется. Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Единственное спасение – это один из самых дорогостоящих препаратов «Золгенсма». Инъекция препарата останавливает болезнь и возвращает способность двигаться и дышать. Что касается «Спинразы», то этот препарат лишь не дает болезни прогрессировать.
Для помощи можно воспользоваться следующими реквизитами:
Сбербанк по номеру : 8-951-639-91-01 Арсалан Юрьевич Г
Счет в сбербанке Адисы: 40817810709167640548 Адиса Арсалановна Г.
Сбербанк папа Адисы 4173 9800 2831 5014 Моб.б 8-951-639-91-01 Арсалан Юрьевич Г.
Сбербанк дедушка Адисы 2202200830335574
Моб.банк 8 (902) 532-46-96 Андрей Анатольевич В.
ВТБ: 4893470460105726 Моб. Банк ВТБ: 8-950-386-31-74 Дарима Андреевна Г.
Газпромбанк: 4249170443427962 Дарима Андреевна Г.
Валютный счёт: 40817840109162100705 Дарима Андреевна Г.
PayPal: garm_darima19@mail.ru Дарима Гармаева
фото: pixabay.com
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