В Бурятии льготные кредиты помогли сохранить более 2 тыс рабочих мест

Общий объем кредитов, предоставленных бизнесу республики в рамках антикризисных программ, превысил 2,2 млрд рублей







В результате предоставления мер федеральной господдержки – льготного кредитования пострадавших в результате распространения COVID-19 отраслей – субъекты малого и среднего предпринимательства в Бурятии сохранили 2,1 тысячи рабочих мест.



Об этом в понедельник, 15 февраля, на планерном совещании у главы Бурятии заявил первый заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций республики Алексей Унгаев, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«По итогам предоставления такой меры господдержки ожидается минимизация издержек предпринимателей, что в конечном итоге в 2021 году должно положительно сказаться на их финансовом результате», - отметил Алексей Унгаев.



Напомним, в Бурятии с 30 марта 2020 года в целях поддержки малого и среднего предпринимательства был введен ряд мер. В рамках мер федеральной господдержки были введены беспроцентные кредиты на неотложные нужды, в первую очередь на выплату заработной платы. В рамках этой меры господдержки ставка по кредиту составляла 0%, а по окончании 6 месяцев – не более 3,5% годовых.



Также малый и средний бизнес с 1 июня по 1 ноября 2020 года мог получить льготные кредиты под 2% на возобновление деятельности. «Условия погашения кредита в этом случае зависят от того, насколько сократилась численность персонала. В зависимости от этого весь срок кредитного договора делится на три периода. Если бизнес на 1 марта 2021 года сохранит численность сотрудников на уровне не меньше 90 %

по отношению к 1 июня 2020 и выполнит остальные условия, то долг спишут полностью. Чтобы банк списал хотя бы половину задолженности, нужно сохранить 80 % штата», - уточнил заместитель министра.



Общий объем кредитов, предоставленных МСП Бурятии в рамках этих программ, превысил 2,2 миллиарда рублей. Всего поддержку получило более 1,2 тысячи организаций. В основном программами поддержки воспользовались предприниматели отраслей туризма (гостиницы, турагентства), общественного питания (кафе, рестораны), пассажирских перевозок, сферы услуг (салоны красоты), торговли автотранспортом, торговли непродовольственными товарами, производства одежды, мебели и металлических изделий.



Глава Бурятии поручил минпромторгу промониторить, удается ли сохранить персонал компаниям, получившим льготный кредит под 2%, и принять превентивные меры, чтобы предприниматели смогли успеть воспользоваться полным или частичным списанием долга за счет государства.



Фото: egov-buryatia.ru

