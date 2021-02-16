Китай усиливает борьбу с фальшивыми вакцинами против COVID-19

Злоумышленники продают вместо реальных препаратов обычный физиологический раствор
Верховная народная прокуратура (ВНП) КНР пообещала усилить борьбу с преступлениями, связанными с фальшивыми вакцинами против COVID-19, после того, как в стране были выявлены случаи, связанные с продажей поддельных препаратов.
По состоянию на 10 февраля с санкции органов прокуратуры по всей стране арестованы 70 подозреваемых, причастных к 21 уголовному делу, связанному с вакцинами, сообщает Синьхуа со ссылкой на ВНП.
В одном из раскрытых ВНП дел несколько подозреваемых изготовили почти 58 000 поддельных доз вакцины с использованием обычного физиологического раствора, заработав на незаконной продаже около 18 миллионов юаней (около 2,8 миллиона долларов).
ВНП потребовала, чтобы органы прокуратуры по всей стране приняли решительные меры по борьбе с преступлениями, связанными с вакцинами, предоставив правовые гарантии для работы по контролю и профилактике COVID-19.
Фото: pixabay.com
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