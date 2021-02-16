Попавшему в авиакатастрофу жителю Бурятии до сих пор снятся кошмары

Пострадавший пассажир пытался взыскать с авиакомпании миллион рублей





Железнодорожный районный суд Улан-Удэ частично удовлетворил иск жителя Бурятии к авиакомпании «Ангара» о взыскании компенсации морального вреда. Летом 2019 года в результате аварийной посадки самолета в Нижнеангарске мужчина получил травмы.

Напомним, самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа 27 июня 2019 года вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск, при посадке он выехал за пределы полосы, столкнулся со зданием, в котором размещались очистные сооружения, и загорелся. Командир экипажа и бортмеханик погибли на месте, к медикам за помощью обратилось более 30 человек. Восемь человек, в том числе двое детей 13 и 17 лет, были госпитализированы с различными травмами. Предварительной причиной крушения стал отказ левого двигателя, говорилось в промежуточном отчете о расследовании инцидента Межгосударственного авиационного комитета (МАК).Обратившийся в суд пассажир сообщил, что в результате аварийной посадки воздушного судна он получил телесные повреждения: у него было разбито лицо и зубы, порван мениск на правой ноге. Из-за полученных травм он долго лечился, а также перенес операцию. Мужчину продолжает беспокоить поврежденная нога, и он, имея на иждивении двоих детей 17 лет и 9 лет, не может работать в прежней должности водителя. Также пассажир рассказал суду, что до настоящего времени ему снятся кошмары и пережитая авиакатастрофа. Компенсацию морального вреда истец оценил в миллион рублей.Представитель авиакомпании с иском не согласился, указав, что требуемая сумма компенсации необоснованно завышена.Рассмотрев дело, суд требования пассажира удовлетворил частично. С авиакомпании взыскана компенсация в размере 300 тысяч рублей.Как сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда, решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.