В Улан-Удэ рабочий взыскал с авиазавода крупную сумму за падение в душе

В результате падения мужчина сильно разбил голову и стал хуже слышать





Железнодорожный районный суд Улан-Удэ частично удовлетворил иск работника авиазавода о взыскании с предприятия компенсации морального вреда за несчастный случай на производстве.

Как сказано в материалах далее, в июле 2020 года работник завода, принимая после смены душ, поскользнулся в душевой и упал. В результате мужчина получил сотрясение мозга с открытой внутричерепной раной. После травмы он утратил 30% трудоспособности, ему поставили диагноз тугоухость 3-й степени справа и 1-й степени слева.Ссылаясь на полученную в результате травмы болезнь, нравственные страдания и нарушение привычного уклада жизни мужчина потребовал взыскать с авиазавода компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей,.Рассмотрев дело, суд решил удовлетворить требования истца частично. С учетом отсутствия вины ответчика, конкретных обстоятельств дела, принципов разумности и справедливости с авиазавода взыскано 200 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.Фото: pixabay.com