В Иркутске разгромлен наркосиндикат, действовавший и в Бурятии

Полицейские задержали одного из лидеров преступного сообщества и десять его участников



Сотрудники Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте пресекли попытку одного из участников преступного сообщества наркодилеров вылететь из Иркутска в Санкт-Петербург. Мужчина ожидал рейс, имея при себе крупную партию «синтетики», с которой и был задержан транспортными полицейскими, сообщили в пресс-службе управления.



Полицейскими расследуется уголовное дело в отношении межрегионального преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконном обороте наркотиков и легализации дохода от наркобизнеса.



В рамках спецоперации, реализованной в несколько этапов, сотрудники Главного управления МВД России по Иркутской области, УМВД России по Ангарскому городскому округу и Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте задержали одного из лидеров сообщества и 10 участников. По предварительной версии, жители Ангарска занимались поставками различных видов наркотиков на территорию четырёх городов Иркутской области, а также – в Бурятию и Краснодарский край. Запрещенные вещества они приобретали в центральной части России.



При проведении обысков по местам проживания подозреваемых и из оборудованных ими тайников правоохранители изъяли свыше 785 граммов синтетических наркотиков, более 48 граммов героина и 815 граммов наркотических средств растительного происхождения.



В настоящий момент членам сообщества инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».



В отношении шестерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четверо находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Одному назначен домашний арест.Ещё один предполагаемый организатор противоправной деятельности скрылся от правоохранительных органов, в настоящий момент объявлен в международный розыск.



Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

