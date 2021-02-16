Известный ведущий раскритиковал Бурятию в передаче о больной девушке-сироте

Александр Гордон придумал для ситуации новый термин - «набурятили»



На Первом канале в передаче «Мужское/Женское» рассказали историю 31-летней Надежды Мордовской из Бурятии. Женщина с онкологическим заболеванием замерзала в «сиротском» доме в селе Поселье и привлекла внимание СМИ. На передачу Александра Гордона приехала сестра Надежды Нина и мать Татьяна Васильева. Сама Надежда приехать не смогла из-за своего состояния – у женщины рак шейки матки на 3-й стадии.



Во время эфира в истории всплыли неоднозначные подробности. Так, мать Надежды и Нины была лишена родительских прав из-за алкоголизма. Свою вину Татьяна Васильева не отрицает и признает, что часто злоупотребляла спиртным. Вдобавок, ситуацию осложнила болезнь бабушки и дедушки, которые в то время не смогли взять над детьми опеку. Сейчас Татьяна Васильева проживает с больной дочерью и заботится о ней, однако сама Надежда тоже лишена родительских прав из-за алкоголизма. Всю передачу телеведущий Александр Гордон остро критиковал гостей программы. Он обвинил мать и сестру больной женщины во лжи и всячески подвергал их слова сомнениям. Кроме того, Александр нелестно высказался в адрес Республики Бурятия.



– Мать, которая до сих пор жива и нашла в себе силы приехать сюда, должна содержать своих детей, а не мы. Точка. Она не платила алименты. Почему она не в тюрьме? – вопрошал Александр Гордон.



– Это вопрос к законодательству, тогда еще не было закона, что она должна отправиться в тюрьму, – перебила Гордона соведущая Юлия Барановская.



– Есть новый термин, который я хочу ввести в этой программе – «набурятили», ребята. «Набурятили», знаете почему? У нас, чем дальше от центра, тем больше свои законы работают, – высказался Гордон.



Сама Надежда Мордовская сказала, что хочет получить пригодное для жизни жилье и вернуть своих детей. Однако, возможно ли это и пойдет ли детям на пользу – сказать трудно.



– Я на второй группе, у меня третья стадия рака «Б». Хочу детей забрать, обратно с ними жить, но сначала надо подлечиться, чтобы на ноги встать. Я вот сегодня нормальная, а завтра – слягу. День – хорошо, день – плохо, – рассказывает в сюжете Надежда.



Каждый день к женщине приезжают медики и вкалывают по три ампулы морфина. Сейчас ее старшая дочь живет у сестры Нины, а младший сын – у свекрови.



– Вот сына я вижу редко. Даже по телефону не могу с ним поговорить. Телефон заблокирован, у меня нет возможности даже туда закинуть денег. С первым мужем, от которого дочь родила, мы разошлись – он пил и бил меня сильно. Один раз так ударил, что я сознание потеряла – проснулась в луже крови. Детей родила для себя, хочу с ними быть. Хочу, чтобы квартиру дали, чтобы детей туда перевезти, – рассказывает Надежда.



На программу также приехала Людмила Осодоева – на настоящий момент пожилая женщина воспитывает младшего внука. Она рассказала, что с внуком трудностей не испытывает и готова воспитывать его дальше. В эфире передачи о детях высказалась главный специалист опеки и попечительства администрации Иволгинского района Сэсэг Дашидондокова.



– По настоящее время она (Надежда) не приняла никаких мер по восстановлению в правах. Девочка находится под опекой у ее старшей сестры и проживает в Улан-Удэ, а сын под опекой Людмилы Осодоевой. Она является его биологической бабушкой, – рассказала Сэсэг Дашидондокова.



Как пояснила чиновница, дети сейчас живут в хороших условиях, посещают школу. Они помнят и знают свою маму, но в силу заболевания она вряд ли уже сможет восстановиться в родительских правах.



Кроме того, на программу приехала представитель администрации Людмила Эрдыниева, чтобы объяснить, как в дальнейшем будет решаться вопрос с жилплощадью Надежды.



– Действительно в ходе эксплуатации жилья возникли проблемы. В настоящее время в Бурятии формируется специализированный жилищный фонд, на эти цели выделено 200 миллионов рублей именно для исполнения решения суда. Были приобретены 83 квартиры. Решения суда сформированы по дате вынесения. У Надежды решение суда вынесли в июле 2020 года. Квартиру она получит в ближайшее время, в этом году, – рассказала Людмила Эрдыниева.



Фото: скриншот передачи

