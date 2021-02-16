«Проблему грязного воздуха – решать немедленно!»

Депутат Госдумы от Бурятии предложил помощь Роспотребнадзору
«Проект «Общественный мониторинг качества воздуха в Улан-Удэ» открыт для сотрудничества с Роспотребнадзором», - заявил депутат Госдумы РФ от Бурятии Николай Будуев. Он является инициатором проекта, в рамках которого осуществляется анализ того, чем мы дышим.
В ходе недавнего визита в республику полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева обсуждалось участие Улан-Удэ, Селенгинска и Гусиноозерска в федеральной программе «Чистый воздух». На совещании представитель Роспотребнадзора рассказал о системе мониторинга качества воздуха, которую ведомство еще только собирается внедрять в Бурятии. Его выступление вызвало резкую реакцию полпреда.
- Единственное во здравие, что я в вашем докладе услышал – что вы готовы включить Улан-Удэ в программу «Чистый воздух». Вот вы бы дальше сказали, что включение в эту программу обеспечит такие-то мероприятия, столько-то денег выделим, - и я бы понимал, чем вы поможете людям. Скажете, что Улан-Удэ от программы получит? - сказал Юрий Трутнев. Он подчеркнул, что программа «Чистый воздух» нужна не для мониторинга, а для того, что реально сделать воздух чистым.
Действительно, общественный мониторинг качества воздуха с прошлого года уже осуществляется при поддержке депутата Госдумы РФ от Бурятии Николая Будуева. Установлено 16 датчиков в различных микрорайонах Улан-Удэ. Каждый может ознакомиться с постоянно обновляемыми данными на сайте baikal20.ru, в Инстаграмме и ВКонтакте.
Для сравнения: у Роспотребнадзора в Улан-Удэ установлено три датчика.
- Я полностью согласен с полномочным представителем президента РФ, что недопустимо сидеть и ждать 2024 года, когда Бурятия вступит в программу «Чистый воздух». Нужно действовать сегодня, сейчас, - заявил Николай Будуев.
В декабре 2020 года депутат организовал круглый стол по проблеме качества воздуха в Улан-Удэ.
- Меня тогда поразила позиция представителя Роспотребнадзора, заявившего, что воздух в столице республики стал чище, чем был в 70-е годы ХХ столетия. Это утверждение явно противоречит фактам. Если Роспотребнадзору в Бурятии не хватает объективных данных мониторинга, то мы готовы обсудить любые формы взаимодействия - от регулярной передачи получаемых нами результатов до совместного использования наших датчиков. Главное - поскорее перейти к конкретным и практическим мероприятиям по снижению вредных выбросов, как справедливо требует полномочный представитель президента в ДФО. Думаю, что при поддержке Юрия Петровича Трутнева мы можем многое сделать, не откладывая в долгий ящик, - отметил Николай Будуев.
Напомним, что он включен в состав рабочей группы при Минприроды РФ, которая специально занимается проблемой качества воздуха в столице Бурятии. Самым эффективным ее решением депутат Госдумы РФ от Бурятии считает снижение тарифа на электроэнергию.
- Надо снизить стоимость электрической энергии для населения нашей республики, - убежден Николай Будуев. - Средний размер тарифа для жителей Иркутской области – 1,17 рубля. В Бурятии тариф выше в два с лишним раза - 2,8 рубля. Я убежден, что в нашей республики плату можно смело снижать до 1 рубля. В республиках Тыва и Алтай уже снизили, соответственно, на 84 и 54 процента.
Глава Бурятии Алексей Цыденов - первый из руководителей нашей республики, который реально добился снижения тарифа в 2017 году, подчеркивает Николай Будуев.
- Был сделан поистине прорывной шаг! Надо двигаться дальше по этому пути. Наглядно проявить волю населения, чтобы она переросла в волю политическую. В случае снижения тарифа жителям Улан-Удэ, малому бизнесу будет выгоднее обогревать свои дома, коммерческие объекты электричеством, а не иными видами топлива. Воздух станет чище, а экономика начнет развиваться, - уверен депутат Госдумы РФ от Бурятии.
Фото: «Номер один»
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