«Проблему грязного воздуха – решать немедленно!»

Депутат Госдумы от Бурятии предложил помощь Роспотребнадзору





«Проект «Общественный мониторинг качества воздуха в Улан-Удэ» открыт для сотрудничества с Роспотребнадзором», - заявил депутат Госдумы РФ от Бурятии Николай Будуев. Он является инициатором проекта, в рамках которого осуществляется анализ того, чем мы дышим.