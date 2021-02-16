Московские пенсионеры пешком пересекли Байкал по льду

Они вышли из поселка Танхой в Бурятии и финишировали в Листвянке Иркутской области



Сорок два километра по льду Байкала прошли за два дня 20 пенсионеров из Москвы. Переход от поселка Танхой в Бурятии до поселка Листвянка в Иркутской области оргаизовала Елена Алиева – победитель первого сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщили в ее пресс-службе.



Впервые в России Елена реализовала социальный проект «БеZOOMная экспедиция для тех, кто любит жить» – групповой пеший переход людей старшего возраста по льду Байкала. Поход состоялся в феврале.



«Двадцать человек – две группы московских пенсионеров – впервые перешли Байкал по льду. В течение месяца мы ежедневно готовили участников к экспедиции: занимались скандинавской ходьбой, проводили мастер-классы по экипировке, зимней фотографии, психологической адаптации. Организовали тренировки с президентом Федерации северной ходьбы Эдуардом Цвигуном – руководителем проекта «Я иду, открываю Россию». Участники прошли два дня пути, более 40 километров в сложных погодных условиях, ночевали в спальных мешках на станции Середина. Главное, что все мы получили, – радость от достигнутой цели, осуществление задуманного и новые мечты о новых путешествиях», – поделилась Елена Алиева.



«Осуществилась моя мечта, реализовать которую я не могла, пока работала. Переход получился ярче, эмоциональней, чем был в моих ожиданиях. Это было настолько невероятно, что я пока сама не могу в это поверить», – делится впечатлениями участница экспедиции Ирина Лесникова.



«Мы готовились на дорожках парка, а встретились с реальными условиями сурового Байкала: глубокий пухлый снег, ледяные торосы, сильный ветер, разломы. Для меня переход – это потрясение, которое я осуществила в своём возрасте. И мной гордятся мои дети и внуки», – рассказала еще одна участница похода Елена Зозуля.



Елена Алиева является автором проекта «Заслуженный отдых», она организует выездные развивающие программы для людей старшего возраста, позволяющие путешествовать в компании сверстников в разные уголки России. Благодаря приобретенным на конкурсе контактам, вместе с партнерами Елена стала развивать новые форматы и маршруты путешествий для пенсионеров: активные путешествия по Калужской области с использованием глэмпинга, обучение пенсионеров ведению аккаунтов в социальных сетях, проект с обменом домами, а также организовала подготовку аниматоров из числа людей старшего возраста.



Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Владимир Путин.



Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. Его цель – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России. Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».



Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) создан летом 2019 года для объединения усилий представителей турбизнеса и защиты их прав и профессиональных интересов. Члены ОСИГ формируют новые традиции гостеприимства в России, задают стандарты высочайшего уровня.



Фото: Елена Алиева, Михаил Петров





