ТЭО «Силы Сибири-2» будет готово в первом квартале этого года

Монголия и «Газпром» договорились активизировать разработку технико-экономического обоснования проекта строительства
Вице-премьер правительства Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан провел сегодня онлайн-встречу с руководством «Газпрома» и договорился активизировать разработку технико-экономического обоснования проекта строительства магистрального газопровода для поставок российского газа через Монголию в Китай, сообщило МОНЦАМЭ.
«Газпром» планирует завершить разработку технико-экономического обоснования проекта строительства газопровода «Сила Сибири-2» через Монголию в первом квартале текущего года. Кроме того, для проведения этой работы в Монголии была зарегистрирована компания специального назначения (КСН) «Газопровод Союз Восток».
Напомним, в декабре 2019 года «Газпром» и правительство Монголии подписали меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода через Монголию, а в августе 2020 года -- меморандум о взаимопонимании по прединвестиционной оценке.
Мощность нового газопровода, который будет проложен через Монголию, составит до 50 миллиардов кубометров в год и превысит мощность «Силы Сибири-1» более чем в 1,3 раза.
Фото: montsame.mn
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