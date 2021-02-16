Бурятия теряет статус сырьевого придатка

Объем несырьевых поставок из республики вырос за год в два раза и составил 51% в общем объеме экспорта



В Бурятии в 2020 году увеличился объем несырьевого неэнергетического экспорта до 593 миллионов долларов, а его доля в общем объеме республиканского экспорта составила 51%, сообщило минэкономики республики.



Объем такого экспорта по сравнению с 2019 годом вырос в 2,1 раза. Это произошло благодаря увеличению объема экспорта машиностроительной продукции в 3,7 раза. Кроме того, вырос экспорт куриных яиц и свинины.



Повышение объема несырьевого неэнергетического экспорта - показатель эффективности реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».



По данным АО «Российский экспортный центр» доля несырьевого неэнергетического экспорта в общем объеме экспорта из Российской Федерации в 2020 году составила 47,8%, а его объем составил 160,7 млрд долларов. Это почти в 3,5 раза больше, чем в 2000 году, когда его объем составил 46 млрд долларов. По сравнению с 2019 годом объем несырьевого неэнергетического экспорта увеличился на 4%. Главными драйверами роста стали драгоценные металлы и продукция АПК. Так, российский экспорт говядины в 2020 году вырос в 2,6 раза, свинины – в 2 раза, экспорт пшеницы вырос на 20%, а растительных масел на 16%. Такому росту способствовало открытие новых рынков сбыта и снятие ограничений на импорт российских товаров.



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