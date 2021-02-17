Ад для мошенников

Бурятия в безопасности. По крайней мере в финансовом плане

Ибо для финансовой опасности нужно, чтобы сначала появились финансы. А они у нас, как в известном шлягере «девяностых», поют романсы.

Банк России проводит опрос об удовлетворенности уровнем безопасности финансовых услуг. Делает это для того, чтобы повысить защищенность банковских операций. Дело, конечно, хорошее. Особенно сейчас, когда «операторы» известного всем банка, отбывающие наказание в местах не столь отдаленных, названивают жителям страны и убедительно требуют сообщить им данные банковских карт. А потом благополучно списывают оттуда деньги.К слову, людей, которых мы политкорректно назовем «доверчивыми», у нас в стране только за девять месяцев прошлого года насчитывалось 180 тыс. человек. Они сделали армию мошенников богаче на 2,5 млрд рублей.Впрочем, от таких обманных манипуляций есть верное средство. Помните песню? «Если у вас нету дома, пожары ему не страшны…». Так вот если у вас нет денег, то их не украдут. Так что быть бедным – это, можно сказать, новый тренд. Причем Бурятия, как передовой регион, следует этому тренду уже не первый год.