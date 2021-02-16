В Улан-Удэ запустят дизайнерский трамвай в поддержку экологии



Раскрашенный трамвай привлечет внимание горожан к раздельному сбору мусора

С завтрашнего дня в Улан-Удэ начнет курсировать раскрашенный трамвай с надписью в поддержку экологии. Проект реализован совместно с экологическими активистами Бурятии при поддержке Министерства спорта и молодежной политики. Фотография трамвая появилась в социальных сетях.

– Мы рисуем в городском пространстве, как на центральных улицах, так и по дворам и подворотням, и везде собираем кучи мусора оставленные горожанами. Надеемся, этот яркий и креативный трамвай будет воспитывать ответственное отношение к городу и природе нашей Республики, – пишут активисты на странице паблика «Весь Улан-Удэ».

Как уточнили в сообщении, таким образом активисты пытаются привлечь внимание горожан к раздельному сбору мусора и переработке отходов.

– Да и хотя бы просто собирать после себя мусор! Ведь все помнят слова поэта А.П.Чехова: «Чисто не там, где убирают, а там , где не мусорят». Но мало кто вспоминает их, мусоря там, где живут и отдыхают, – добавили экологические активисты.

фото: скрин из соцсетей