Чиновникам Минприроды Бурятии грозит уголовное дело

Следственный комитет разбирается, нет ли в их действиях признаков халатности
Следственный комитет Бурятии заинтересовали публикации в СМИ о ситуации вокруг мусорного оператора «ЭкоАльянс». По сообщениям журналистов, компания длительное время не оплачивает услуги подрядчиков, в связи с чем они прекратили вывоз мусора от частных домовладений и с накопительных площадок в ряде районов республики. Это привело к разрастанию стихийных мусорных свалок в населенных пунктах.
«По действующему законодательству региональный оператор осуществляет свою деятельность на основании соглашения с министерством природных ресурсов Бурятии, которое наделено функциями контроля и полномочиями по лишению юридического лица статуса регионального оператора за допущенные при обращении с ТКО нарушения. Таким образом, в публикации содержались сведения, указывающие на признаки халатности в действиях (бездействии) должностных лиц министерства природных ресурсов республики в сфере контроля деятельности регионального оператора», - сообщили в пресс-службе следственного ведомства.
Следственным отделом по Советскому району Улан-Удэ СУ СКР по Бурятии по данному факту начата доследственная проверка, в ходе которой будет проанализирована полнота и своевременность исполнения должностными лицами своих служебных обязанностей в области организации обращения с твердыми коммунальными отходами. По ее результатам будет принято правовое решение.
Напомним, ранее в «ЭкоАльянсе» признали, что три подрядчика приостановили вывоз мусора в Селенгинском, Мухоршибирском, Бичурском, Кяхтинском и Кабанском районах, а также в Центральной экологической зоне Байкала в Прибайкальском и Баргузинском районах.
«Региональный оператор предпринял все необходимые действия для стабилизации ситуации. Сейчас ведется подбор новых подрядчиков для обеспечения бесперебойного вывоза твердых коммунальных отходов. В день приостановления деятельности подрядчиков весь специализированный автотранспорт «ЭкоАльянса» и сотрудники были отправлены в районы. Их нагрузку по Улан-Удэ взяли на себя оставшиеся операторы по транспортированию ТКО», - заверили в компании.
Мусорный кризис обсуждался и на совещании у главы Бурятии. Там недавно назначенный новый руководитель «ЭкоАльянса» Дмитрий Дружинин пообещал, что ближайшее время компания наладит вывоз ТКО в соответствии с прежними графиками. Также руководитель мусорного оператора призвал жителей республики с пониманием отнестись к возникшей ситуации и принес извинения «за возникшие временные трудности в транспортировании отходов в районах».
Фото: «Номер один»
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