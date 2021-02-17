Чиновникам Минприроды Бурятии грозит уголовное дело

Следственный комитет разбирается, нет ли в их действиях признаков халатности





Следственный комитет Бурятии заинтересовали публикации в СМИ о ситуации вокруг мусорного оператора «ЭкоАльянс». По сообщениям журналистов, компания длительное время не оплачивает услуги подрядчиков, в связи с чем они прекратили вывоз мусора от частных домовладений и с накопительных площадок в ряде районов республики. Это привело к разрастанию стихийных мусорных свалок в населенных пунктах.