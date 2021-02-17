Жители республики получили более 1,7 млрд рублей пособий по безработице



В Бурятии за 2020 год пособие по безработице получало более 48 тысяч жителей республики. Объем выплат превысил 1,7 миллиарда рублей. Почти 7,7 тысячи человек, уволенных после 1 марта после введения антиковидных ограничений, получали выплату в максимальном размере – 14 566 рублей.



Об этом сообщил руководитель Республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев на заседании оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.



Размер пособия по безработице у 11,8 тысячи безработных был увеличен на 3 тысячи рублей на каждого ребенка до 18 лет. Общая сумма финансирования составила 315,5 миллиона рублей на 21,5 тысячи детей. Еще 24,5 тысячи безработным гражданам пособие по безработице было увеличено с 1,5 тысячи до 4,5 тысячи рублей. Эти меры носили временный характер и действовали до сентября 2020 года.



Всего за 2020 год в органы службы занятости республики обратилось более 51 тысячи человек. Из них, уволенных после 1 марта 2020 года – 13,2 тысячи. На сегодняшний день в качестве безработных в республике зарегистрировано 18 055 человек. Уровень регистрируемой безработицы в Бурятии снизился до 4,2%. По состоянию на 1 января 2021 года в республиканском банке вакансий заявлено 10,3 тысячи вакансий, две трети предложений работы приходится на Улан-Удэ.



По направлению службы занятости 2050 безработных граждан получили новые специальности и повысили квалификацию, 162 безработных гражданина открыли свое дело. 41 предприниматель получил гранты по 60 тысяч рублей на одно рабочее место, создано 100 рабочих мест.



С 2020 года службой занятости Бурятии реализуется подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов на 2020-2022 годы», в рамках которой привлекаются квалифицированные специалисты на предприятия республики. В прошлом году 42 квалифицированных специалиста из различных регионов России приехали в республику для работы на Улан-Удэнском авиационном заводе.





На 2021 год перед Республиканским агентством занятости населения поставлена задача по восстановлению численности занятого населения до значений 2019 года, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. Утвержден план мероприятий, результатом реализации которого к концу 2021 года является трудоустройство более 14 тысяч человек.



Фото: egov-buryatia.ru

