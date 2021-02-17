Жители Бурятии утверждают, что местная ГАИ объективна

Автоинспекторы республики штрафуют по делу и даже великодушны к мелким нарушителям



Менее трети жителей Бурятии признали, что были несправедливо оштрафованы ГИБДД, сообщает автомобильный сайт



По его результатам 29% из опрошенных жителей Бурятии признались: «Да, и пришлось платить». Однако больше респондентов – 39,5% - напротив, выбрали вариант: «Нет, даже отпускали за мелкие нарушения». При этом 20,5% жителей республики всегда штрафовали объективно. Отстояли свою правоту в суде за «незаслуженный» штраф – 3% респондентов из Бурятии, а убедили инспектора в несправедливости предписания – 3,5% автовладельцев. Кроме того, 5% водителей сказали, что их вообще ни разу не штрафовали.



Согласно итогам всероссийского исследования, больше всего несправедливых штрафов выписывали в Татарстане и Якутии. Вариант ответа «Да, и пришлось платить» здесь набрали 52% и 47,2% соответственно. А вот отпускали за мелкие нарушения сотрудники ГИБДД чаще в Пермском крае и Бурятии. Об этом рассказали по 39,5% опрошенных в этих регионах. В Ленинградской же области в 2,5 раза чаще удавалось юридически доказать свою правоту, вариант ответа «Да, но я победил в суде» набрал 10% голосов.



«Если с сотрудником вежливо общаешься, то и диалог строится нормальный... Давненько уже не встречались «гаишники», которые у дороги стояли бы ради «шальных» денег и развода», – поделился участник опроса из Благовещенска, с его комментарием согласилось 627 человек.



Всероссийский опрос проводился с 26 января по 10 февраля 2021 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняли участие 12,3 тысячи человек.



Фото: МВД по Бурятии

Менее трети жителей Бурятии признали, что были несправедливо оштрафованы ГИБДД, сообщает автомобильный сайт «Дром ». Он провел всероссийский опрос среди автолюбителей «Бывало, что вас несправедливо штрафовали сотрудники ГИБДД?».По его результатам 29% из опрошенных жителей Бурятии признались: «Да, и пришлось платить». Однако больше респондентов – 39,5% - напротив, выбрали вариант: «Нет, даже отпускали за мелкие нарушения». При этом 20,5% жителей республики всегда штрафовали объективно. Отстояли свою правоту в суде за «незаслуженный» штраф – 3% респондентов из Бурятии, а убедили инспектора в несправедливости предписания – 3,5% автовладельцев. Кроме того, 5% водителей сказали, что их вообще ни разу не штрафовали.Согласно итогам всероссийского исследования, больше всего несправедливых штрафов выписывали в Татарстане и Якутии. Вариант ответа «Да, и пришлось платить» здесь набрали 52% и 47,2% соответственно. А вот отпускали за мелкие нарушения сотрудники ГИБДД чаще в Пермском крае и Бурятии. Об этом рассказали по 39,5% опрошенных в этих регионах. В Ленинградской же области в 2,5 раза чаще удавалось юридически доказать свою правоту, вариант ответа «Да, но я победил в суде» набрал 10% голосов.«Если с сотрудником вежливо общаешься, то и диалог строится нормальный... Давненько уже не встречались «гаишники», которые у дороги стояли бы ради «шальных» денег и развода», – поделился участник опроса из Благовещенска, с его комментарием согласилось 627 человек.Всероссийский опрос проводился с 26 января по 10 февраля 2021 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняли участие 12,3 тысячи человек.Фото: МВД по Бурятии