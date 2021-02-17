Артема Богачева поздравили с днем рождения футболисты России

Юный улан-удэнец, на которого напали бездомные псы, готовится к сложным операциям









«Артем, лечит в Москве покусанную собаками ногу. Артем увлекается футболом. И вот наши лучшие футболисты поздравили его с Днем Рождения. А Владимир Гранат, член сборной России по футболу и наш земляк, лично приехал в больницу! Спасибо им большое за поддержку Артема. Уверен, что теперь он быстрее пойдет на поправку», - написал глава Бурятии у себя в



Владимир Гранат подарил Артему три набора лего, футболку с автографами членов сборной России по футболу и мяч со своим автографом, а Алексей Цыденов - умную колонку «Яндекс.Станция». Кроме того, мальчику и сейчас продолжают поступать видеопоздравления от членов сборной России по футболу, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



«Артему скорейшего выздоровления. А Владимиру большое человеческое спасибо! В руках у Артема футболка с Чемпионата мира по футболу 2018 с подписями всех членов сборной России. Настоящий раритет!» – отметил Алексей Цыденов.



Как сообщила мама ребенка Светлана Богачева, ребенок очень рад и уже начал собирать подаренные ему конструкторы.



«Сейчас мы прошли подготовку к самым сложным операциям, которые начнутся со дня на день. Поздравления и поддержка перед таким сложным этапом очень подбодрили нас. Хочется, чтобы операция поскорее прошла, и мой сын быстрее восстановился. Артем хочет быстрее начать ходить. Врач говорит, что ходить он будет, но на разработку мышц после реконструкции понадобится время. Сегодня глава Бурятии разговаривал с директором института, обсуждали нюансы. В ближайшее время Артему будут восстанавливать мышцы и «стягивать» открытую рану. Конечно, полностью ее закрыть не получится, поэтому моему сыну предстоят операции по пластике», - отметила мама ребенка.



По словам Светланы Богачевой, в день рождения Артему поступило очень много звонков с добрыми пожеланиями.



«Звонили все родственники, тети, бабушки, друзья. Они ждут скорейшего выздоровления Артема, пишут: «Темочка, скорее возвращайся здоровеньким, мы в тебя верим, ждем тебя и любим!»



Фото: instagram.com Глава Бурятии Алексей Цыденов и футболист Владимир Гранат организовали накануне незабываемый день рождения для Артема Богачева из Улан-Удэ, который лечится в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы после укусов собак. Мальчику исполнилось 12 лет.«Артем, лечит в Москве покусанную собаками ногу. Артем увлекается футболом. И вот наши лучшие футболисты поздравили его с Днем Рождения. А Владимир Гранат, член сборной России по футболу и наш земляк, лично приехал в больницу! Спасибо им большое за поддержку Артема. Уверен, что теперь он быстрее пойдет на поправку», - написал глава Бурятии у себя в Instagram , разместив видеоролик с поздравлениями, записанный специально для Артема.Владимир Гранат подарил Артему три набора лего, футболку с автографами членов сборной России по футболу и мяч со своим автографом, а Алексей Цыденов - умную колонку «Яндекс.Станция». Кроме того, мальчику и сейчас продолжают поступать видеопоздравления от членов сборной России по футболу, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.«Артему скорейшего выздоровления. А Владимиру большое человеческое спасибо! В руках у Артема футболка с Чемпионата мира по футболу 2018 с подписями всех членов сборной России. Настоящий раритет!» – отметил Алексей Цыденов.Как сообщила мама ребенка Светлана Богачева, ребенок очень рад и уже начал собирать подаренные ему конструкторы.«Сейчас мы прошли подготовку к самым сложным операциям, которые начнутся со дня на день. Поздравления и поддержка перед таким сложным этапом очень подбодрили нас. Хочется, чтобы операция поскорее прошла, и мой сын быстрее восстановился. Артем хочет быстрее начать ходить. Врач говорит, что ходить он будет, но на разработку мышц после реконструкции понадобится время. Сегодня глава Бурятии разговаривал с директором института, обсуждали нюансы. В ближайшее время Артему будут восстанавливать мышцы и «стягивать» открытую рану. Конечно, полностью ее закрыть не получится, поэтому моему сыну предстоят операции по пластике», - отметила мама ребенка.По словам Светланы Богачевой, в день рождения Артему поступило очень много звонков с добрыми пожеланиями.«Звонили все родственники, тети, бабушки, друзья. Они ждут скорейшего выздоровления Артема, пишут: «Темочка, скорее возвращайся здоровеньким, мы в тебя верим, ждем тебя и любим!»Фото: instagram.com