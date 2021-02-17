В Бурятии солнце может заслонить телезвезд

В республике с 22 февраля по 9 марта возможны перерывы в трансляции телерадиоканалов



Жители Бурятии в предстоящие в «мужской» и «женский» дни могут временами лишаться праздничных телепрограмм и телеконцертов. Прогнозируемые перебои в трансляции связаны с зашумлением антенн земных станций солнцем. Хотя большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения, сообщили в минтрансе республики.



Космические спутники связи первыми чувствуют приближение весны. Земля, сделав оборот вокруг солнца, поворачивается к светилу северным полушарием. В такое время наступает весенняя солнечная интерференция — моменты, когда солнце оказывается ровно позади спутников связи.



Солнце — мощный источник не только видимого света, но и радиоволн. «Солнечное вещание» на одной линии со спутником связи и принимающей земной станцией может перебить телесигнал. Суть явления проще всего представить через аналогию: если позади свечи включить прожектор, свеча станет незаметна в потоке света. Расположение солнца на прямой линии со спутником связи и земной приемной станцией длится несколько минут, затем благодаря вращению земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».



Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. Но в такое время нельзя исключать периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад на пиксели, полное пропадание. Длится это недолго, от нескольких секунд до 10 минут.



Время начала и окончания интерференции в Бурятии с 22.02.2021 по 09.03.2021 в период времени 08:44 до 09:41 (мск). График возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя. В мобильном приложении «Телегид» вы найдете график во вкладке «Вещание». «Приложение бесплатно для пользователей. Скачивайте его в App Store или Play Market.



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