В Бурятии выздоровели от COVID-19 более 30 тысяч человек

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 32 600



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 32 600. Это на 102 случая больше, чем было во вторник, 54% (17 231) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 695 человек , двое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 102 новых случаев коронавируса: 80 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 1 440 человек.



В стационарах получают лечение от коронавируса 734 пациента с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 520. В отделениях реанимации находится 79 пациентов (из них старше 65 лет – 56), на ИВЛ 32 пациента (из них старше 65 – 22), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 19.



Амбулаторное лечение проходят 1 047 пациентов с COVID-19, наблюдается 95 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 30124 (+169) человек



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1 306 коек, занято – 734, свободно – 572 койки. Занятость коечного фонда составляет 56,2%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 623 человек, с нарастающим итогом – 822 960 человек.



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