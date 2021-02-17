Жители Бурятии собрали 23 миллиона на лечение Адисы



Это почти 15% от требуемой суммы



Родители новорожденной Адисы Гармаевой благодарят земляков за помощь и поддержку. На сегодняшний день общими усилиями больной девочке удалось собрать 23 миллиона 915 тысяч рублей.



– Спасибо всем большое! От чистого сердца хотим всех поблагодарить за то,ч то помогаете нам, оказываете колоссальную поддержку и помощь в сборе средств для лечения нашей доченьки Адисы, – пишут Гармаевы в социальных сетях.



Для покупки дорогостоящего препарата осталось собрать еще 136 миллионов 84 тысячи рублей. В комментариях родители отметили, что необходимую сумму нужно собрать желательно до того, как ребенку исполнится 7 месяцев. Сейчас Адисе – два месяца. Отметим, что 23 миллиона удалось собрать всего за две недели.











Для помощи можно воспользоваться следующими реквизитами:



Сбербанк по номеру : 8-951-639-91-01 Арсалан Юрьевич Г



Счет в сбербанке Адисы: 40817810709167640548 Адиса Арсалановна Г.



Сбербанк папа Адисы 4173 9800 2831 5014 Моб.б 8-951-639-91-01 Арсалан Юрьевич Г.



Сбербанк дедушка Адисы 2202200830335574



Моб.банк 8 (902) 532-46-96 Андрей Анатольевич В.



ВТБ: 4893470460105726 Моб. Банк ВТБ: 8-950-386-31-74 Дарима Андреевна Г.



Газпромбанк: 4249170443427962 Дарима Андреевна Г.



Валютный счёт: 40817840109162100705 Дарима Андреевна Г.



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фото: pixabay.com Родители новорожденной Адисы Гармаевой благодарят земляков за помощь и поддержку. На сегодняшний день общими усилиями больной девочке удалось собрать 23 миллиона 915 тысяч рублей.– Спасибо всем большое! От чистого сердца хотим всех поблагодарить за то,ч то помогаете нам, оказываете колоссальную поддержку и помощь в сборе средств для лечения нашей доченьки Адисы, – пишут Гармаевы в социальных сетях.Для покупки дорогостоящего препарата осталось собрать еще 136 миллионов 84 тысячи рублей. В комментариях родители отметили, что необходимую сумму нужно собрать желательно до того, как ребенку исполнится 7 месяцев. Сейчас Адисе – два месяца. Отметим, что 23 миллиона удалось собрать всего за две недели. Недавно малышка получила первый укол препарата «Спинраза», который не дает болезни прогрессировать. Напомним , у двухмесячной Адисы редкое генетическое заболевание – «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Болезнь постепенно отнимает возможность двигаться, глотать и дышать, при этом, интеллект полностью сохраняется. Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Единственное спасение – это один из самых дорогостоящих препаратов «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей. Инъекция препарата останавливает болезнь и возвращает способность двигаться и дышать.Для помощи можно воспользоваться следующими реквизитами:Сбербанк по номеру : 8-951-639-91-01 Арсалан Юрьевич ГСчет в сбербанке Адисы: 40817810709167640548 Адиса Арсалановна Г.Сбербанк папа Адисы 4173 9800 2831 5014 Моб.б 8-951-639-91-01 Арсалан Юрьевич Г.Сбербанк дедушка Адисы 2202200830335574Моб.банк 8 (902) 532-46-96 Андрей Анатольевич В.ВТБ: 4893470460105726 Моб. Банк ВТБ: 8-950-386-31-74 Дарима Андреевна Г.Газпромбанк: 4249170443427962 Дарима Андреевна Г.Валютный счёт: 40817840109162100705 Дарима Андреевна Г.PayPal: garm_darima19@mail.ru Дарима Гармаевафото: pixabay.com