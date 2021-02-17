Монголия начнет прививаться от COVID-19 западными вакцинами

Премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что получит прививку от коронавируса первым
Вице-премьер Монголии, председатель Государственной чрезвычайной комиссии Сайнбуянгийн Амарсайхан провел онлайн-встречу с Керри Джи, старшим менеджером программы COVAX для Монголии, с целью обмена информацией о поставках вакцин от коронавирусной инфекции в Монголию. Об этом сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.
В сообщении говорится, что в рамках программы COVAX до конца текущего месяца в Монголию планируется отгрузить 25 740 доз вакцины Pfizer и 163 200-276 000 доз вакцины AstraZeneca.
«Как только вакцина Astra Zeneca будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения и включена в список вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях, первая партия поставок вакцин в Монголию будет отправлена в середине марта»,- сказала Керри Джи.
Между тем, премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ уже заявил, что получит прививку от коронавируса первым, чтобы послужить примером, и показать, что вакцина безопасна и эффективна, и призвать граждан к вакцинации.
«Чем раньше будет импортирована вакцина от COVID-19, тем быстрее начнется массовая вакцинация населения, и мы вернемся к нормальному образу жизни», - заявил премьер.
В Монголии разработан план по началу вакцинации граждан с 23 февраля. «В настоящий момент мы ведем переговоры об импорте четырех видов вакцин. На первом этапе Монголия получит вакцины Pfizer и AstraZeneca», - рассказал глава минздрава Монголии Сэрээжавын Энхболд, добавив, что вакцина Pfizer должна храниться при температуре минус 70 градусов Цельсия. Он подчеркнул, что склад и оборудование, отвечающие этому требованию, полностью готовы.
В Монголии 16 февраля в Монголии число официально зарегистрированных и подтвержденных случаев заражения COVID-19 составляло 2 416.
Из них 1760 человек или 76 процентов полностью выздоровели. В настоящее время от коронавируса лечится 561 пациент. Среди них два человека находится в критическом состоянии, 3 пациента в тяжелом состоянии. У 77 пациентов заболевание коронавирусом протекает в средней форме и у 561 человек в легкой форме. Кроме того, за истекшие сутки из больниц выписаны 48 человек зараженных коронавирусом.
COVAX – компонент по вакцинам Инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT). Инициатива ACT представляет собой принципиально новый механизм сотрудничества, призванный ускорить разработку, производство и справедливое распределение средств диагностики и лечения COVID-19, а также вакцин против этой болезни. Цель COVAX заключается в ускорении разработки и производства вакцин против COVID-19, а также в обеспечении их справедливого и сбалансированного распределения среди всех стран мира. COVAX поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в данной сфере так называемые финансируемые государства. В соответствии с планами в рамках этого механизма к концу 2021 года должно быть произведено и равномерно распределено 2 млрд доз вакцины.
Фото: montsame.mn
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