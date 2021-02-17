В Улан-Удэ семьи обманутых строителей взывают к мэру

Они требуют выплатить рабочим деньги за строительство школы





На днях в местном сообществе «Аноним 03» жители Улан-Удэ опубликовали жалобу на невыплату зарплат рабочим. На проспекте 50-летия Октября идет строительство нового здания школы №40. Как утверждают в анонимном сообщении, строители завершили наружные работы, однако за проделанный труд не получили ни копейки.