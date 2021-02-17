В Улан-Удэ семьи обманутых строителей взывают к мэру

Они требуют выплатить рабочим деньги за строительство школы
На днях в местном сообществе «Аноним 03» жители Улан-Удэ опубликовали жалобу на невыплату зарплат рабочим. На проспекте 50-летия Октября идет строительство нового здания школы №40. Как утверждают в анонимном сообщении, строители завершили наружные работы, однако за проделанный труд не получили ни копейки.
– Обращаемся к мэру Игорю Шутенкову. Уважаемый мэр, вы видели, что наружные работы закончены, а нашим мужьям до сих пор не заплатили ни копейки. Нам нечем кормить детей, платить за сады и квартиры. Ребята работали на улице в самые морозы. Подрядчик обещал, как только комиссия примет – наших мужей рассчитают. Да их просто кинули на деньги. Отдайте нам наши честно заработанные деньги. Мы сыты вашими обещаниями и вашим враньем, – высказались в сообществе.
Однако в мэрии "Номер один" пояснили, что администрация как заказчик вмешиваться во внутренние дела, в частности, касательно выплат зарплат, попросту не имеет полномочий.
– Мы, как заказчики, не несем ответственности за то, расплачивается ли подрядчик с рабочими. В наших контрактах это нигде не прописано. Соответственно, спрашивать за долги по зарплате с нас юридически неверно, нужно выходить на подрядную организацию, – объяснили в мэрии.
В администрации города также добавили, что рабочим целесообразно будет общаться в суд или другим образом взыскивать заработную плату. Кроме того, необходимо узнать, были ли у работников трудовые договора.
Отметим, спустя пару дней в паблике появилось продолжение истории.
– После первой публикации бригадир звонил всем и спрашивал, кто выложил пост. А какая вам разница, главное, что мы знаем кто вы. Что вы, товарищ бригадир, ездите на крутой машине, а также знаем, что другие бригадиры рассчитали своих рабочих. А вы, который, нанимал наших мужей, все кормите их завтраками. У нас семьи рушатся, нам нечем отдавать долги. Бухгалтерия уже давно сделала расчёты. Школу уже достраивают, а вы жируете на наши честно заработанные деньги. Мы приготовили письма в мэрию, подрядчику и в прокуратуру. Если сегодня не будет денег, завтра мы все вместе отвезем наши заявления. Товарищ бригадир, вы зря думаете, что вам все сойдёт с рук. Наши дети тоже ждали праздника, – высказались в сообществе.
Строительством школы №40 занимается ООО «Стройинком». Однако получить комментарии от директора компании Булата Баирова не удалось.
– Директор просил передать, что это, во-первых, не наши работники пишут, а работники наших подрядчиков. Как бы, занят человек, работы много. Если мы так каждый случай будем комментировать… – ответили в строительной фирме.
Напомним, в 2018 году здание 40-й школы 1960 года постройки признали аварийным. В 2019 году его снесли, часть учащихся распределили по другим образовательным учреждениям города, остальных переселили во временное здание по улице Пушкина, 40.
Строительство новой школы на 450 мест идет за счет средств национального проекта «Образование», на строительство выделено более 500 млн рублей. Ее планировали ввести в эксплуатацию до конца 2020 года.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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