В Улан-Удэ «Чингисхан» пал жертвой коронавируса

Статусный ресторан закрыт до лучших времен





Ресторан «Чингисхан», один из старейших и дорогих ресторанов бурятской и монгольской кухни, не выдержал вирусных блокировок и многолетнего падения потребительского спроса. Недавно на странице заведения в соцсети появилось объявление: «Уважаемые гости! Ресторан закрыт до лучших времен».

«Чингисхан» был открыт в начале «нулевых» на первом этаже на тот период самого высокого в городе жилого комплекса «Солнечная башня». Заведение быстро прославилось великолепной азиатской кухней, где превалировали монгольские и бурятские блюда. Ресторан считался одним из дорогих подобных заведений в Улан-Удэ, и его завсегдатаями были представители региональной элиты, а также иностранные туристы.Между тем ставка на богемность, качество и широкий ассортимент приносила заведению хорошие доходы лишь до начала экономического кризиса 2014 года. С тех пор многое изменилось. Упали доходы, и посетители стали ходить в более демократичные заведения.В столице Бурятии появилось огромное число конкурентов. Кроме того, в «нулевые» непременным атрибутом дорогих ресторанов стало караоке и форматы, соединяющие ресторан с ночным клубом.Между тем традиционный «Чингисхан» всего этого предложить не мог. Дело в том, что ошибкой рестораторов стало то, что «Чингисхан», открытый на первом этаже здания, после введения жестких ограничений на работу питейных заведений в вечернее время тут же стал жертвой потребительского «терроризма».Жалобы на ресторанную музыку пошли потоком. Рестораторы были вынуждены ограничить время обслуживания и отказаться от использования громкой музыки. Корпоративы, свадьбы и другие масштабные мероприятия стали проводиться в других местах. Окончательный удар по ресторану нанесли антивирусные блокировки и прекращение потока иностранных туристов в 2020 году.Тем не менее, как сообщил один из участников проекта, предприниматель Матвей Баданов, «сегодня обсуждаются различные варианты дальнейшей работы». Но лишь когда «наступят лучшие времена».Напомним, как неоднократно писал «Номер один», общепит стал одной из сфер, по которым сильнее всего ударила пандемия. Несмотря на то, что кафе, столовые и рестораны смогли открыться уже в июне прошлого года, большого облегчения их владельцам это не принесло. Ведь сохранялись запреты на проведение дискотек, шоу-программ, банкетов, праздников, а за одним столом могло находиться одновременно не более двух взрослых. За нарушения заведения строго наказывали.Конечно, в таких условиях крах общепита был неизбежен. Сейчас остается только гадать, каким будет его объем в конечном итоге.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»