В Улан-Удэ пройдет салют в честь Дня защитника Отечества

Около 3 тысяч боеприпасов израсходуют салютные дивизионы ВВО 23 февраля





В Восточном военном округе завершается подготовка к проведению праздничных салютов в День защитника Отечества. Салюты состоятся в Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ. Прогремят 30 залпов, сообщили в пресс-службе ВВО.



Несколько десятков артиллерийских орудий и установок для запуска фейерверков будут задействованы в Восточном военном округе для проведения праздничных салютов, в том числе гаубицы Д-30 и «Мста-Б».



Сейчас личный состав нештатных салютных дивизионов проводит тренировки, направленные на достижение слаженности действий расчетов орудий в составе дивизиона. Во время тренировок производится по три залпа холостым боеприпасом для отработки синхронности действий.



Всего при подготовке праздничных салютов в Восточном военном округе будет задействовано более 80 единиц вооружения и военной техники, израсходовано более 750 холостых боеприпасов и более 2,1 тысячи салютных боеприпасов.



Проводить салют будут более 600 военнослужащих, которые вошли в состав нештатных салютных дивизионов.



Фото: function.mil.ru

