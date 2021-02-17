Коронавирус сократил число корпоративов на 23 февраля и 8 Марта

Впрочем, работодатели обещают премии к «мужскому» и «женскому» дням



Больше половины российских работодателей в этом году не проводят корпоративных вечеринок ни на 23 февраля, ни на 8 Марта, сообщает результаты своего исследования портал



В этом году в 53% российских компаний корпоративные мероприятия не планируются ни в связи с Днем защитника Отечества, ни в связи с Международным женским днем. Год назад без корпоративов в эти дни обходились 44% работодателей. Сегодня полный отказ от праздничных вечеринок в большей степени свойствен компаниям с численностью персонала от 100 до 1000 человек (59%), а также предприятиям из сферы услуг (66%) и промышленности (62%).



В 19% организаций собираются проводить два праздника — и на 23 февраля, и на 8 Марта. В комментариях нередко подчеркивается, что мероприятия будут достаточно скромными, однако организовать их необходимо, чтобы не нарушать традиции взаимных поздравлений. Чаще других так поступают компании банковской сферы (23%).



Проводить общий праздник в этом году решили 7% работодателей. Решение объединить торжества чаще принимают в компаниях с численностью персонала от 100 до 1000 человек (10%), а также в сфере строительства (12%).



Провести корпоратив только по случаю 23 февраля собирается 1% российских компаний. Праздник только по случаю 8 Марта организуют 2% работодателей.







Малый бизнес чаще раздает премии (18% к 23 февраля и 21% к 8 Марта), а компании с численностью от 100 до 1000 человек чаще готовят подарки (46 и 49% к мужскому и женскому дням соответственно).



На премии особенно щедры компании сферы IT и телекоммуникаций: каждый четвертый работодатель поощрит мужчин и женщин к праздникам. А в сферах производства, строительства и логистики персонал чаще радуют подарками: к 23 февраля презенты готовит каждая вторая транспортная компания, 47% промышленных и 45% строительных организаций, к 8 Марта — 50, 51 и 56% соответственно.



Фото: pixabay.com Больше половины российских работодателей в этом году не проводят корпоративных вечеринок ни на 23 февраля, ни на 8 Марта, сообщает результаты своего исследования портал SuperJob . В опросе приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.В этом году в 53% российских компаний корпоративные мероприятия не планируются ни в связи с Днем защитника Отечества, ни в связи с Международным женским днем. Год назад без корпоративов в эти дни обходились 44% работодателей. Сегодня полный отказ от праздничных вечеринок в большей степени свойствен компаниям с численностью персонала от 100 до 1000 человек (59%), а также предприятиям из сферы услуг (66%) и промышленности (62%).В 19% организаций собираются проводить два праздника — и на 23 февраля, и на 8 Марта. В комментариях нередко подчеркивается, что мероприятия будут достаточно скромными, однако организовать их необходимо, чтобы не нарушать традиции взаимных поздравлений. Чаще других так поступают компании банковской сферы (23%).Проводить общий праздник в этом году решили 7% работодателей. Решение объединить торжества чаще принимают в компаниях с численностью персонала от 100 до 1000 человек (10%), а также в сфере строительства (12%).Провести корпоратив только по случаю 23 февраля собирается 1% российских компаний. Праздник только по случаю 8 Марта организуют 2% работодателей. Впрочем, есть и хорошие новости . Премий к 23 февраля и 8 Марта будет чуть больше, чем в прошлом году (к 23 февраля — 14% сегодня и 10% в прошлом году, к 8 Марта — 15 и 12% соответственно), подарков чуть меньше (к 23 февраля — 41% сейчас и 43% в 2020-м, к 8 Марта — 45 и 49%). Подарки чаще всего готовятся для сотрудников, партнеров и клиентов компании.Малый бизнес чаще раздает премии (18% к 23 февраля и 21% к 8 Марта), а компании с численностью от 100 до 1000 человек чаще готовят подарки (46 и 49% к мужскому и женскому дням соответственно).На премии особенно щедры компании сферы IT и телекоммуникаций: каждый четвертый работодатель поощрит мужчин и женщин к праздникам. А в сферах производства, строительства и логистики персонал чаще радуют подарками: к 23 февраля презенты готовит каждая вторая транспортная компания, 47% промышленных и 45% строительных организаций, к 8 Марта — 50, 51 и 56% соответственно.Фото: pixabay.com