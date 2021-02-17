Улан-удэнцы шокированы качеством новостройки

«Мы тебя слепили из того что было», – иронизируют горожане



Сегодня в паблике «Весь Улан-Удэ» жители города опубликовали фотографии строящегося дома в 142-м микрорайоне. В посте они обратили внимание на сомнительное качество будущего жилья.



– Обратите внимание, как плохо и безобразно утепляют базальтом строители наружную стену. Впоследствии у собственника данной квартиры в этих местах будет происходит обмерзание стены. Стройнадзор, прошу обратить внимание на такую халатную работу, – пишут в сообществе.







Пост не оставил пользователей равнодушными. В комментариях нашлись люди, которые сообщили, что уже купили квартиру в этом доме и фотографиями шокированы.



– Как раз купили квартиру в этом доме! Ужас! Подскажите что делать? – написал улан-удэнец.



– Необходимо официально написать письмо с регистрацией, приложив данные фотографии. И ждать ответа от них, – советуют мужчине.



– Базальт через лет 5 или 7 совсем мокрый будет и тепло не удержит... В общем, морозилка та еще будет, – пишут там же.



– А сколько уже таких построенных, сданных и проданных квартир... Нынешние новостройки – это кот в мешке, – считает еще одна горожанка.



– Мы тебя слепили из того что было, – иронизирует другая улан-удэнка.



Отметим, претензии к качеству новостроек у жителей Улан-Удэ возникают не в первый раз. Так, два года назад в редакцию «Номер один»







Год назад с жалобами на некачественное строительство обращались жильцы



– Когда я приобрел в ипотеку квартиру на верхнем этаже, то мне и в голову не приходило, что компания-застройщик может так некачественно его построить - первый же дождь залил всю мою квартиру, - рассказывал тогда депутат. - Что касается подвала, то там регулярно вода, что может говорить о некачественной гидроизоляции.



Фото: из паблика «Весь Улан-Удэ»

Сегодня в паблике «Весь Улан-Удэ» жители города опубликовали фотографии строящегося дома в 142-м микрорайоне. В посте они обратили внимание на сомнительное качество будущего жилья.– Обратите внимание, как плохо и безобразно утепляют базальтом строители наружную стену. Впоследствии у собственника данной квартиры в этих местах будет происходит обмерзание стены. Стройнадзор, прошу обратить внимание на такую халатную работу, – пишут в сообществе.Пост не оставил пользователей равнодушными. В комментариях нашлись люди, которые сообщили, что уже купили квартиру в этом доме и фотографиями шокированы.– Как раз купили квартиру в этом доме! Ужас! Подскажите что делать? – написал улан-удэнец.– Необходимо официально написать письмо с регистрацией, приложив данные фотографии. И ждать ответа от них, – советуют мужчине.– Базальт через лет 5 или 7 совсем мокрый будет и тепло не удержит... В общем, морозилка та еще будет, – пишут там же.– А сколько уже таких построенных, сданных и проданных квартир... Нынешние новостройки – это кот в мешке, – считает еще одна горожанка.– Мы тебя слепили из того что было, – иронизирует другая улан-удэнка.Отметим, претензии к качеству новостроек у жителей Улан-Удэ возникают не в первый раз. Так, два года назад в редакцию «Номер один» обращались жители нескольких улан-удэнских домов, построенных компанией «Бест Плюс». Их жалобы были похожи – жильцам холодно за промерзшими насквозь стенами, крыши протекают, вентиляция сделана с нарушениями, не работают противопожарные системы, есть проблемы с лифтами и отопительной системой. Особенно острая ситуация возникла с домом 76А по ул. Ключевская. Именно на крыше этого дома было снято скандальное видео, где хорошо видно, как кирпичи с легкостью вынимаются из стены голыми руками.Год назад с жалобами на некачественное строительство обращались жильцы дома по ул. Боевая, 5В , построенным тем же застройщиком. Они много лет терпели недоделки, жалуясь в «Бест-Плюс», но в ответ получали лишь отписки. Поддержку жильцам оказали активисты ОНФ и депутат Госдумы Николай Будуев. Последний воспринял проблемы жильцов близко к сердцу, поскольку сам живет в проблемном доме.– Когда я приобрел в ипотеку квартиру на верхнем этаже, то мне и в голову не приходило, что компания-застройщик может так некачественно его построить - первый же дождь залил всю мою квартиру, - рассказывал тогда депутат. - Что касается подвала, то там регулярно вода, что может говорить о некачественной гидроизоляции.Фото: из паблика «Весь Улан-Удэ»