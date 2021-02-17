Минтранс Бурятии: «Бензинового» кризиса в республике нет, ситуация стабильная

Обеспеченность топливом, включая объемы на АЗС, у основных поставщиков составляет в среднем 18 дней



В Бурятии текущая ситуация на нефтяном рынке республики отмечается как стабильная, несмотря на то, что вот уже почти месяц ряд российских дальневосточных регионов испытывают проблемы с поставками бензина на АЗС. Нехватку топлива ощутили на себе Хабаровский край и Амурская область, а теперь и Иркутская область, сообщает минтранс республики.



По состоянию на 17 февраля ситуацию с обеспечением нефтепродуктов в Бурятии можно назвать стабильной. Обеспеченность топливом, включая объемы на АЗС, у основных поставщиков составляет в среднем 18 дней (Аи - 92 - запасы на 21 день; Аи - 95 - запасы на 24 дня, ДТ – запасы на 18 дней). Основными поставщиками нефтепродуктов являются АО «Бурятнефтепродукт», ООО «ННК-Байкалнефтепродукт».



Также снабжение топливом населенных пунктов республики осуществляется рядом независимых АЗС, которые приобретают нефтепродукты у АО «Бурятнефтепродукт».



«Фактов возникновения перебоев в поставках и отсутствия нефтепродуктов на АЗС республики с начала 2021 года не выявлено», - отметил Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры.



«На нефтебазы АО «Бурятнефтепродукт» доставка топлива осуществляется по железной дороге с АО «Ангарская нефтехимическая компания» и АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод». Завоз нефтепродуктов на АЗС идет бесперебойно на регулярной основе собственным автотранспортом и реализуется через сети АЗС/АЗК», - добавил и. о. министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Алексей Назимов.



ООО «ННК- Байкалнефтепродукт», приобретает топливо как через биржу Ангарского и Омского нефтеперерабатывающих заводов и у Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Ритмичность поставок нефтепродуктов определяется текущей потребностью ООО «ННК-Байкалнефтепродукт».



УФАС по Бурятии еженедельно проводит мониторинг ситуации с топливообеспечением и ценами на моторное топливо и на сегодняшний день признаков нарушения антимонопольного законодательства на рынках нефтепродуктов республики не выявлено.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans

