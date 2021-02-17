В Улан-Удэ ГИБДД проведет массовую проверку водителей



Особое внимание заострят на проверке трезвости улан-удэнцев



В Улан-Удэ вечером 18 февраля пройдет массовая проверка улан-удэнских водителей сотрудниками ДПС. Как сообщили в МВД Бурятии, особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.



На проверку выделили шесть дополнительных автопатрулей в составе 12 сотрудников ОСБ ДПС ГИБДД. В течение нескольких часов наряды ГИБДД будут патрулировать основные магистральные улицы столицы Бурятии.



– Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических, психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением Правил дорожного движения и зачастую приводит к ДТП с тяжелыми последствиями, – добавляют в МВД Бурятии.



Мероприятие пройдет в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и пропаганды соблюдения ПДД. Помимо этого, жителей просят не оставаться равнодушными к пьянству за рулем и сообщать об нетрезвых водителях в полицию.



Фото: ГИБДД Бурятии

