Авиакомпания «Победа» продолжит полеты из Улан-Удэ в Москву

Лоукостер является самым надежным гарантом от роста тарифов у других перевозчиков



Авиакомпания «Победа» остается в Улан-Удэ, сохранив четыре рейса в неделю на период до октября. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Бурятии Алексей Цыденов. Комментарии под информацией уже полнятся лаконичными записями «Здорово!».



Напомним, с 28 марта авиакомпания «Победа» планировалат приостановить продажу авиабилетов на востребованный маршрут Москва – Улан-Удэ – Москва. Лоукостер связывал такое решение со своим непопаданием в программу льготных авиаперевозок для жителей Дальневосточного федерального округа. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о субсидировании авиаперелетов для всех жителей ДФО, независимо от возраста. Общая сумма субсидии – 5 млрд рублей. Однако в списке получателей субсидии по маршруту Москва – Улан-Удэ – Москва значилась только компания S7. Это означало то, что, когда субсидированные билеты будут выкуплены, жители Бурятии вновь столкнутся с ценовым диктатом одного-двух перевозчиков. «Победа» с ее низкими ценами (пусть и с минимальным комфортом в полете) оставалась единственным гарантом от роста тарифов.



Вопрос по восстановлению авиаперевозок компанией «Победа» власти Бурятии



«Лоукостер «Победа» популярен среди жителей Бурятии. Так, в 2020 году по этому маршруту авиакомпанией перевезено около 90 тыс пассажиров, что составляет 26,3% от общего пассажиропотока международного аэропорта «Байкал» (Улан-Удэ). Очень важно сохранить доступные цены на авиаперелеты для наших жителей, а для аэропорта - прежний уровень пассажиропотока. Необходимо рассмотреть все возможные варианты, устроившие бы все стороны, в том числе пролонгировать преференции, которыми пользовалась авиакомпания в аэропорту «Байкал». Напомню, в нашем аэропорту она обслуживалась по одному из самых низких тарифов, включая стоимость заправки и базирование», - заявил на встрече с Игорем Чаликом «инфраструктурный» зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



Судя по всему, главе Бурятии в очередной удалось найти эти возможные варианты. К слову, именно он и привлек «Победу» в Улан-Удэ, когда только начал работать в республике.



Фото: egov-buryatia.ru Авиакомпания «Победа» остается в Улан-Удэ, сохранив четыре рейса в неделю на период до октября. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Бурятии Алексей Цыденов. Комментарии под информацией уже полнятся лаконичными записями «Здорово!».Напомним, с 28 марта авиакомпания «Победа» планировалат приостановить продажу авиабилетов на востребованный маршрут Москва – Улан-Удэ – Москва. Лоукостер связывал такое решение со своим непопаданием в программу льготных авиаперевозок для жителей Дальневосточного федерального округа. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о субсидировании авиаперелетов для всех жителей ДФО, независимо от возраста. Общая сумма субсидии – 5 млрд рублей. Однако в списке получателей субсидии по маршруту Москва – Улан-Удэ – Москва значилась только компания S7. Это означало то, что, когда субсидированные билеты будут выкуплены, жители Бурятии вновь столкнутся с ценовым диктатом одного-двух перевозчиков. «Победа» с ее низкими ценами (пусть и с минимальным комфортом в полете) оставалась единственным гарантом от роста тарифов.Вопрос по восстановлению авиаперевозок компанией «Победа» власти Бурятии в феврале обсуждали на совещании с заместителем министра транспорта России Игорем Чаликом, побывавшим в республике.«Лоукостер «Победа» популярен среди жителей Бурятии. Так, в 2020 году по этому маршруту авиакомпанией перевезено около 90 тыс пассажиров, что составляет 26,3% от общего пассажиропотока международного аэропорта «Байкал» (Улан-Удэ). Очень важно сохранить доступные цены на авиаперелеты для наших жителей, а для аэропорта - прежний уровень пассажиропотока. Необходимо рассмотреть все возможные варианты, устроившие бы все стороны, в том числе пролонгировать преференции, которыми пользовалась авиакомпания в аэропорту «Байкал». Напомню, в нашем аэропорту она обслуживалась по одному из самых низких тарифов, включая стоимость заправки и базирование», - заявил на встрече с Игорем Чаликом «инфраструктурный» зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Судя по всему, главе Бурятии в очередной удалось найти эти возможные варианты. К слову, именно он и привлек «Победу» в Улан-Удэ, когда только начал работать в республике.Фото: egov-buryatia.ru