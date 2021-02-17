В Бурятии осужден инспектор исправительной колонии

Вместо того, чтобы исполнять свои обязанности, он превратился в наркокурьера



В Бурятии 22-летний бывший инспектор группы надзора отдела безопасности Лечебно-исправительного учреждения № 5 республиканского управления ФСИН России признан виновным в «превышении должностных полномочий» и в «получении взятки за незаконные действия». А именно – за доставку наркотиков в колонию.



Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, следствием и судом установлено, что в декабре 2019 года к обратился заключенный и предложил за деньги проносить для него на территорию колонии наркотические средства. Сотрудник согласился. После это он на протяжении трех месяцев в своем ботинке пять раз пронес в учреждение и передал осужденному свертки с наркотиками, которые получал на воле в условленных местах от неизвестных лиц.



В качестве вознаграждения за незаконные действия осужденным на банковский счет инспектора через посредников перечислялись деньги, общая сумма составила 17 тысяч рублей.



Преступление выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД при проверке банковских счетов работников ЛИУ-5. Узнав о проверке, инспектор поспешил подать явку с повинной, после чего признал вину и содействовал следствию. После возбуждения уголовных дел он был уволен со службы.



Суд назначил бывшему инспектору лечебно-исправительного учреждения наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу.



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