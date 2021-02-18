В Бурятии бизнесмен наживался на продаже угля населению по завышенным ценам

Алчного предпринимателя остановила прокуратура





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе ООО «Чистый город», занимающимся продажей угля в Северобайкальском районе.

«С октября по ноябрь 2020 года компания продавала уголь для населения Северобайкальска. При этом розничная цена за тонну твердого топлива превышала предельную розничную цену, установленную Республиканской службой по тарифам, в 2,5 раза», сообщили в надзорном ведомстве.За нарушение порядка ценообразования в отношении директора фирмы возбудили уголовное дело. Решением Республиканской службы по тарифам он привлечен к административной ответственности в виде предупреждения. Реализация угля по завышенной цене прекращена.Фото: «Номер один»