В Монголии мама двойняшек родила тройню

Новорожденные находятся под бдительным присмотром медиков и уже готовятся к выписке домой



В роддоме аймака Ховд 30-летняя Б.Оюунгэрэл родила тройню - двух мальчиков и девочку. В семье уже есть трое детей: девочки-близняшки и сын. Теперь она является матерью шестерых детей, сообщает



Мальчики родились весом 1830 и 2110 граммов, а вес девочки составил 1850 граммов. Сейчас дети находятся под бдительным присмотром медиков и готовятся к выписке домой.



Центр развития здравоохранения Монголии сообщает, что случаи рождения близнецов участились по сравнению с предыдущими годами.



Согласно закону о социальном обеспечении, при рождении тройни семья получает единовременное пособие в размере 3 млн тугриков (примерно $1053) на каждого ребенка. Это пособие доступно ребенку в возрасте до трех лет.



Помимо получения детских пособий, если мать не работает, она может участвовать в программе «Оплачиваемая мать» до достижения трехлетнего возраста ребенка и получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 50 000 тугриков (примерно $18).



Фото: montsame.mn В роддоме аймака Ховд 30-летняя Б.Оюунгэрэл родила тройню - двух мальчиков и девочку. В семье уже есть трое детей: девочки-близняшки и сын. Теперь она является матерью шестерых детей, сообщает МОНЦАМЭ Мальчики родились весом 1830 и 2110 граммов, а вес девочки составил 1850 граммов. Сейчас дети находятся под бдительным присмотром медиков и готовятся к выписке домой.Центр развития здравоохранения Монголии сообщает, что случаи рождения близнецов участились по сравнению с предыдущими годами.Согласно закону о социальном обеспечении, при рождении тройни семья получает единовременное пособие в размере 3 млн тугриков (примерно $1053) на каждого ребенка. Это пособие доступно ребенку в возрасте до трех лет.Помимо получения детских пособий, если мать не работает, она может участвовать в программе «Оплачиваемая мать» до достижения трехлетнего возраста ребенка и получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 50 000 тугриков (примерно $18).Фото: montsame.mn