В Монголии мама двойняшек родила тройню

Новорожденные находятся под бдительным присмотром медиков и уже готовятся к выписке домой
В роддоме аймака Ховд 30-летняя Б.Оюунгэрэл родила тройню - двух мальчиков и девочку. В семье уже есть трое детей: девочки-близняшки и сын. Теперь она является матерью шестерых детей, сообщает МОНЦАМЭ.
Мальчики родились весом 1830 и 2110 граммов, а вес девочки составил 1850 граммов. Сейчас дети находятся под бдительным присмотром медиков и готовятся к выписке домой.
Центр развития здравоохранения Монголии сообщает, что случаи рождения близнецов участились по сравнению с предыдущими годами.
Согласно закону о социальном обеспечении, при рождении тройни семья получает единовременное пособие в размере 3 млн тугриков (примерно $1053) на каждого ребенка. Это пособие доступно ребенку в возрасте до трех лет.
Помимо получения детских пособий, если мать не работает, она может участвовать в программе «Оплачиваемая мать» до достижения трехлетнего возраста ребенка и получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 50 000 тугриков (примерно $18).
Фото: montsame.mn
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