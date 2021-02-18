В Бурятии пьяный водитель совершил двойное столкновение

Травмы получил сам виновник ДТП, который пытался покинуть место происшествия



В Тункинском районе Бурятии 37-летний пьяный водитель автомобиля «Тойота Камри Грация» без прав, следуя со стороны поселка Аршан в направлении поселка Зактуй, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Тойота Алион» под управлением водителя 1993 года рождения.



После этого, пытаясь скрыться с места происшествия, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом ГАЗ, сообщили в республиканской ГИБДД.



В результате ДТП травмы получил его виновник - водитель автомобиля «Тойота Камри Грация».



За минувшие сутки на дорогах Бурятии произошло 28 аварий с механическими повреждениями автомобилей.



Фото: ГИБДД

