Аукцион на отлов бездомных собак в Улан-Удэ прошел законно

Цена за отлов, содержание и вакцинацию одного пса составила 8406 рублей



Комиссия Бурятского УФАС пришла к выводу о соответствии документации аукциона на отлов бездомных собак требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок, сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.



Итоги аукциона были подведены 2 февраля. Из трех участников победителем признано ООО «Байкалагроветторг», предложившее наименьшую цену исполнения контракта. Заказчиком закупки является Комитет городского хозяйства Улан-Удэ.



Внеплановая проверка аукциона проведена по обращению депутата Народного Хурала Бурятии. Обратившийся в УФАС депутат просил проверить требования аукционной документации, касающиеся объема услуг по контракту, в том числе - минимального количества животных, в отношении которых предусмотрена эвтаназия.



Поскольку на момент проведения аукциона было невозможно определить конкретные объемы оказываемых услуг, в документации правомерно указана цена за единицу каждой услуги – отлов, содержание, вакцинация и прочее, итого 8406,46 рубля за особь. Оплата должна производиться исходя из фактически оказанных услуг.



При этом при наличии неизлечимого заболевания или несовместимой с жизнью травмы допустимо умерщвление животного, но общее количество таких животных не должно быть более 10%. Следовательно, требования об обязательной эвтаназии части отловленных собак независимо от их состояния в документации не содержится.



Что касается обоснованности расчета максимальной цены контракта исходя из конкретного объема услуг (минимум 4798 особей), обращение передано для рассмотрения в Комитет по финансам администрации Улан-Удэ, так как этот вопрос к компетенции УФАС не относится, отметили в управлении.



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