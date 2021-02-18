18.02.2021
Алиса Жамбалова выступит на чемпионате мира

Алиса Жамбалова выступит на чемпионате мира

Болельщикам Бурятии есть за кого переживать на стартах Оберстдорфе
Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова вошла в состав национальной команды на чемпионат мира по лыжным видам спорта. Об этом накануне объявил тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам, сообщило минспорта Бурятии.

Чемпионат мира по лыжным гонкам стартует 23 февраля в Оберстдорфе. В рамках программы чемпионата мира будут разыграны 12 комплектов медалей.

Фото: egov-buryatia.ru/minsport

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