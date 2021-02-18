Алиса Жамбалова выступит на чемпионате мира

Болельщикам Бурятии есть за кого переживать на стартах Оберстдорфе







Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова вошла в состав национальной команды на чемпионат мира по лыжным видам спорта. Об этом накануне объявил тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам, сообщило минспорта Бурятии.



Чемпионат мира по лыжным гонкам стартует 23 февраля в Оберстдорфе. В рамках программы чемпионата мира будут разыграны 12 комплектов медалей.



Фото: egov-buryatia.ru/minsport



