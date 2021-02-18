В Бурятии за сутки выздоровели от COVID-19 на 59 человек больше, чем заболели

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 32 705



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 32 705. Это на 105 случаев больше, чем было в среду, 54% (17 281) случаев инфицирования приходится на жителей г. Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 697 человек, двое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 105 новых случаев коронавируса: 78 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 1 434 человека.



В стационарах получают лечение от коронавируса 738 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 493. В отделениях реанимации находится 81 пациент (из них старше 65 лет – 58), на ИВЛ 31 пациент (из них старше 65 – 24), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 20.



Амбулаторное лечение проходят 982 пациента с COVID-19, наблюдается 133 человека.



Всего выздоровели от коронавируса 30 288 (+164) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1 288 коек, занято – 738, свободно – 550 коек. Занятость коечного фонда составляет 57,3%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 573 человек, с нарастающим итогом – 825 532 человек.



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